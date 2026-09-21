Tweede brand bij Amerikaanse garage in Ravenstein, opnieuw auto's getroffen

Een grote Amerikaanse pick-up is zondagavond door brand verwoest op de parkeerplaats van een garage aan de Mgr. Zwijsenstraat in Ravenstein. Die garage is gespecialiseerd in Amerikaanse voertuigen. De vlammen sloegen over naar nog een tweede auto. Begin augustus was daar ook al brand.

Het vuur werd rond tien uur 's avonds ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat de pick-up verloren ging. De metershoge vlammen sloegen over naar een Amerikaanse SUV, die naast de pick-up geparkeerd was.

De complete achterkant van de pick-up brandde uit en ook de voorkant en het interieur liepen fikse schade op. De SUV liep ook zware schade op, met name aan de lak.

'Aangestoken'

Volgens de eigenaar is de brand 'duidelijk aangestoken'. Dat is volgens hem te zien op camerbeelden van beveiligingscameras rondom de garage.

Het is niet de eerste keer dat hier een auto door brand wordt verwoest. Begin augustus gebeurde dit rond hetzelfde tijdstip. Toen ontstond de brand rond de accu onder de motorkap. Dit keer lijkt het vuur begonnen bij de achterkant van de pick-up.

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. De politie sprak met enkele getuigen.