Waterschappen willen strengere regels voor afvalwater

De Brabantse waterschappen willen dat bedrijven strenger worden aangepakt als ze schadelijke stoffen lozen in hun afvalwater. Ze pleiten voor strengere regels, samen met de provincie en de omgevingsdienst. Waterschap Brabantse Delta werkte de plannen als eerste uit.

Bedrijven met een lozingsvergunning moeten voortaan voorkomen dat schadelijke stoffen in het afvalwater belanden. Ook gaat het waterschap vaker controleren en uitzoeken waar vervuilende lozingen vandaan komen, schrijft ZuidWest Update. Bedrijven en huishoudens die geen vergunning nodig hebben voor het lozen van afvalwater, krijgen straks meer voorlichting van het waterschap. Voorkomen, niet verwijderen

Het waterschap wil dus dat grote bedrijven voorkomen dat schadelijke stoffen in het afvalwater terechtkomen. Dat is nodig omdat het niet mogelijk is om alle schadelijke stoffen, zoals PFAS en metalen, goed uit het water te halen.