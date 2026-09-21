Loods vol gas in Best nadat dieven inbreken

Een loods aan de Eindhovenseweg-Zuid in Best staat maandag vol gas. Dieven braken zondagnacht in en sloopten een gasmeter, waardoor het gas vrijkwam. Maandagnacht sloegen inbrekers ook toe bij andere loodsen in dezelfde straat.

Onduidelijk is nog of er iets is buitgemaakt bij de inbraak in de loods met het gaslek. De netbeheerder kwam naar de plek om het lek te dichten. De politie doet onderzoek.

Ook andere inbraken

De gasmeter uit de loods werd teruggevonden in een sloot dichtbij. Een persfotograaf vond de meter terug. Die was toevallig in de straat, voor de andere inbraken die maandagnacht plaatsvonden.

Bij die andere loodsen gingen de dieven aan de haal met kabels, haspels en audioapparatuur. De politie kan nog niet bevestigen of er een verband is tussen deze inbraken en die waarbij het gas vrijkwam.