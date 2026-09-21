Renovatieruzie voor rechter: ‘Eerst was ruim 90 procent gewoon akkoord’
Een groep huurders in Nieuwendijk ligt al maanden overhoop met woningstichting Land van Altena over de renovatie van dertig woningen. Maandag stonden beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank van Breda. Daar zegt de woningstichting dat aanvankelijk meer dan 90 procent van de huurders akkoord ging met de plannen. Het grote verzet ontstond volgens de stichting pas later, nadat twee bewoners die altijd al tegen waren anderen meekregen.
De zitting begint rommelig. Bewoner Edwin Kuijt stuurt vrijdagavond rond half acht nog stukken naar de rechtbank. "Te laat voor mij om te lezen", zegt de advocaat van de woningstichting. Na wat gesteggel laat de rechter één document alsnog toe.
Het conflict gaat over woningen aan de Altena- en Hoekkampstraat. Land van Altena wil die renoveren en verduurzamen, met onder meer nieuwe kozijnen en een WTW-ventilatiesysteem. Een groep huurders wil niet aan alle werkzaamheden meewerken.
In de rechtszaal draait het al snel om de vraag waarom het verzet van Kuijt zo laat op gang kwam. Nadat duidelijk was dat genoeg huurders akkoord waren, kregen tegenstanders acht weken de tijd om bezwaar te maken bij de rechter.
Twee felle tegenstanders
"Deze discussie had eind 2025 of begin 2026 gevoerd moeten worden", zegt de advocaat van de woningstichting. Volgens hem hadden bewoners toen vragen kunnen stellen of naar de rechter kunnen stappen. "Omdat twee bewoners mordicus tegen waren, zijn zij anderen gaan overtuigen."
Volgens de woningstichting waren de andere huurders daarvoor niet tegen de plannen. "Dat is pas gebeurd nadat zij door die twee tegenstanders zijn geronseld."
De rechter vraagt daar meerdere keren op door. Bewoner Kuijt zegt dat hij toen nog niet wist waartegen hij precies bezwaar moest maken. Hij kreeg volgens zichzelf niet genoeg informatie. "Ik werd in het ongewisse gelaten. Dan ga je zelf op zoek en kom je achter dingen."
Asbest en stroomverbruik
Een belangrijk discussiepunt is asbest. De woningen dateren uit 1967. Volgens de bewoners werd pas na hun instemming goed onderzocht waar asbest in de woningen zit. Dat onderzoek had volgens hun advocaat eerder moeten gebeuren.
Ook zeggen bewoners dat vooraf niet duidelijk was hoeveel stroom het nieuwe ventilatiesysteem gebruikt en wat dat betekent voor hun energierekening. Land van Altena zegt juist dat bewoners voldoende uitleg kregen: er waren huisbezoeken, een brochure en een modelwoning om te bekijken. Toen werden volgens de woningstichting geen vragen gesteld over het stroomverbruik.
Ontruiming als drukmiddel
Nu ligt de vraag voor hoe het verder moet. De woningstichting vraagt vergaande maatregelen te mogen nemen als bewoners de werkzaamheden blijven tegenhouden. Zo wil Land van Altena in het uiterste geval een woning tijdelijk laten ontruimen. Volgens de advocaat is dat vooral bedoeld als een "stok achter de deur" en hoeft het niet zover te komen als bewoners gewoon meewerken.
De advocaat van de huurders vindt die eis te vaag. Volgens hem is niet duidelijk wanneer zo'n zwaar middel mag worden ingezet. "Straks gaat het om iets kleins, zoals het vervangen van een stopcontact, en hangt daar meteen ontruiming boven", stelt hij.
Het is nu aan de rechter om een knoop door te hakken. Op 5 oktober komt er een uitspraak.