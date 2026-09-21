Renovatieruzie voor rechter: ‘Eerst was ruim 90 procent gewoon akkoord’

Een groep huurders in Nieuwendijk ligt al maanden overhoop met woningstichting Land van Altena over de renovatie van dertig woningen. Maandag stonden beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank van Breda. Daar zegt de woningstichting dat aanvankelijk meer dan 90 procent van de huurders akkoord ging met de plannen. Het grote verzet ontstond volgens de stichting pas later, nadat twee bewoners die altijd al tegen waren anderen meekregen.

De zitting begint rommelig. Bewoner Edwin Kuijt stuurt vrijdagavond rond half acht nog stukken naar de rechtbank. "Te laat voor mij om te lezen", zegt de advocaat van de woningstichting. Na wat gesteggel laat de rechter één document alsnog toe. Het conflict gaat over woningen aan de Altena- en Hoekkampstraat. Land van Altena wil die renoveren en verduurzamen, met onder meer nieuwe kozijnen en een WTW-ventilatiesysteem. Een groep huurders wil niet aan alle werkzaamheden meewerken. In de rechtszaal draait het al snel om de vraag waarom het verzet van Kuijt zo laat op gang kwam. Nadat duidelijk was dat genoeg huurders akkoord waren, kregen tegenstanders acht weken de tijd om bezwaar te maken bij de rechter. Twee felle tegenstanders

"Deze discussie had eind 2025 of begin 2026 gevoerd moeten worden", zegt de advocaat van de woningstichting. Volgens hem hadden bewoners toen vragen kunnen stellen of naar de rechter kunnen stappen. "Omdat twee bewoners mordicus tegen waren, zijn zij anderen gaan overtuigen."