Lowie is hardrijders spuugzat en bouwt zijn eigen flitspaal

Drie doodgereden katten, een afgereden buitenspiegel en een aan flarden gereden bestelbusje van de buurman. Lowie uit Heense Molen heeft het helemaal gehad met het voorbijrazende verkeer langs zijn dijkhuis. Hij plaatste daarom een zelfgebouwde flitskast in zijn achtertuin. "Ik ga niet wachten tot er ook nog eens doden vallen.”

Het huis van Lowie ligt net buiten de bebouwde kom. Het verkeer moet daarom bij hem voor de deur beginnen met afremmen van tachtig naar vijftig kilometer per uur. Maar volgens Lowie hebben veel automobilisten moeite om hun rechtervoet van het gaspedaal te halen. "Ze komen hier geregeld voorbij met wel 120 of 140 kilometer per uur. Vooral in het weekend scheuren er ook motoren over de weg alsof het een racebaan is. Er ligt hier een oversteekplaats voor fietsers, maar vrijwel niemand durft over te steken. Op een gegeven moment ben je het wel een beetje zat”, vertelt Lowie.

"Hij werd al vermeld op Flitsmeister, dus dat zegt genoeg."

Als handige klusser bouwde hij zelf een flitspaal in elkaar die nauwelijks van echt te onderscheiden is. "Hij werd al vermeld op Flitsmeister, dus dat zegt genoeg. Maar het is eigenlijk gewoon een stalen kast. Aan de voorkant zit een geblindeerd glazen plaatje, zodat je er niet in kunt kijken. Om het nog echter te laten lijken, heb ik er rood-witte bandstickers op geplakt.”

De provinciale weg N257 van Steenbergen naar Tholen loopt dwars door Heense Molen. Bewoners vragen al jaren om een lagere snelheid en snelheidsbeperkende maatregelen. Inmiddels heeft de provincie kleine aanpassingen uitgevoerd, maar concrete plannen voor een volledige herinrichting van de weg zijn er vooralsnog niet. Zes jaar geleden verscheen bij wijze van proef een verplaatsbare flitspaal van het Openbaar Ministerie. Bewoners merkten vrijwel meteen verschil. Maar een permanente camera kwam er niet. Dat was voor Lowie aanleiding om het heft in eigen handen te nemen.

Lowie heeft de flitskast precies op zijn eigen terrein geplaatst (foto: Erik Peeters)

In het voorjaar plaatste hij zijn flitspaal al eens in een groenstrookje, net buiten zijn erf. "Ik dacht dat het net voor het Hemelvaartsweekend een mooi moment zou zijn om het uit te proberen. De meeste ambtenaren zijn dan namelijk vrij. Maar diezelfde vrijdagmiddag stonden ze al bij mij aan de deur met het verzoek om de paal weg te halen.” Dit keer staat de flitskast helemaal op eigen grond van Lowie. "Hier kan niemand iets van zeggen, want hij staat in mijn tuin. Maar het belangrijkste voor mij is dat het effect heeft. Ik zie dat veel automobilisten afremmen en wanneer er eentje remt, volgt vaak de rest. Dus wat mij betreft blijft de kast voorlopig lekker staan.” "Of er ook echt een camera in zit?” Lowie kan een glimlach niet onderdrukken. "Daar laat ik mij niet over uit. Dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet.”

Een eigen namaak flitskast plaatsen, mag dat zomaar? Dat ligt eraan. De N257 is een provinciale weg, maar de 'flitskast' staat op het eigen terrein van Lowie. Hij mag en kan natuurlijk geen officiële verkeerscontroles uitvoeren. Dat is ook niet zijn bedoeling. Hij wil alleen maar dat automobilisten afremmen. Juist omdat de kast op zijn eigen grond staat, mag hij hem daar in principe neerzetten. De provincie kan wel ingrijpen als de kast naar haar mening voor gevaar of hinder zorgt. De provincie is inmiddels gevraagd om een reactie, maar die heeft nog niet gereageerd.