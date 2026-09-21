Student het land uit na Hitlergroet op TU/e: ‘Hij moet hulp zoeken’

De student die in een volle collegezaal van de Technische Universiteit Eindhoven de Hitlergroet bracht, is vrijwillig het land uit gegaan. Hij wordt niet strafrechtelijk vervolgd, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Volgens het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. Na overleg is besloten dat de man in zijn thuisland hulp moet zoeken.

De student van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) maakte vorige week in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen richting medestudenten. Ook bracht hij de nazigroet. Studiegenoten grepen in. In de volle collegezaal ontstond geschreeuw en een vechtpartij tussen studenten. Later bleek dat de student ook omstreden berichten had gestuurd in een groepsapp met medestudenten. De politie heeft de destijds minderjarige jongen aangehouden op verdenking van bedreiging. De politie onderzocht ook racistische filmpjes die hij eerder in de appgroep deelde.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat maandag weten dat hij verhoord is. "Daaruit komt naar voren dat het om een kwetsbare verdachte gaat." Het OM is met de vader van de student in overleg gegaan. "We hebben gezegd dat hij serieus hulp nodig had." Dat zagen zijn vader en hij volgens de woordvoerder ook wel in.