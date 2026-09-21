Student het land uit na Hitlergroet op TU/e: ‘Hij moet hulp zoeken’
De student die in een volle collegezaal van de Technische Universiteit Eindhoven de Hitlergroet bracht, is vrijwillig het land uit gegaan. Hij wordt niet strafrechtelijk vervolgd, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Volgens het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. Na overleg is besloten dat de man in zijn thuisland hulp moet zoeken.
De student van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) maakte vorige week in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen richting medestudenten. Ook bracht hij de nazigroet. Studiegenoten grepen in. In de volle collegezaal ontstond geschreeuw en een vechtpartij tussen studenten.
Later bleek dat de student ook omstreden berichten had gestuurd in een groepsapp met medestudenten. De politie heeft de destijds minderjarige jongen aangehouden op verdenking van bedreiging. De politie onderzocht ook racistische filmpjes die hij eerder in de appgroep deelde.
Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat maandag weten dat hij verhoord is. "Daaruit komt naar voren dat het om een kwetsbare verdachte gaat." Het OM is met de vader van de student in overleg gegaan. "We hebben gezegd dat hij serieus hulp nodig had." Dat zagen zijn vader en hij volgens de woordvoerder ook wel in.
Het land uit
"We hebben gezegd dat hij het beste het land uit kan gaan en zich niet meer vertoont op de TU/e. Dan kunnen wij in ieder geval zorgen dat er geen onrust meer is en dan hoeven wij hem niet te vervolgen. De zaak is wat dat betreft geseponeerd", legt de woordvoerder uit.
"Mensen die zich zorgen maken dat hij in Nederland is, hoeven dat niet meer te doen. Hij is op het vliegtuig gestapt. Hij moet in zijn thuisland hulp zoeken." Welk land dat is, kan en mag het OM niet bekendmaken.
De TU/e is tevreden met de oplossing. De student was na het incident al tijdelijk niet meer welkom op de universiteit. Een woordvoerder laat weten: "Het is een geruststellende ontwikkeling voor onze gemeenschap te weten dat de student het land verlaten heeft en dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat hij op korte termijn terugkomt. We hopen dat de student daar de hulp krijgt die hij nodig heeft."