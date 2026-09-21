Vader krijgt 23 jaar cel voor moord op zijn zoon Jairon (14) uit Tilburg
Rennlhij M. (47), de vader van de 14-jarige Jairon uit Tilburg, is maandag veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De straf is hoger dan de twintig jaar die de aanklager eerder op de dag had geëist. Na de uitspraak in het hof van assisen in Antwerpen werd M. meteen aangehouden
De vader is niet de enige die is veroordeeld in de zaak. Vier andere bewoners van het huis kregen celstraffen van één tot drie jaar met uitstel, meldt VRT NWS maandagmiddag. Zij zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel en verzorging. Een zesde verdachte werd vrijgesproken. Daarmee komt een einde aan het proces over de dood van Jairon.
Wekenlang ernstig ziek
Jairon woonde met zijn vader en twee broers in het Belgische Turnhout en ging naar school in Tilburg. In de weken voor zijn dood werd hij steeds zieker en zwakker. Toch werd geen medische hulp ingeschakeld, zo meldt Omroep Tilburg. De bewoners verklaarden dat ze dachten dat hij zou herstellen met gezonde voeding, een pijnstiller en veel rust.
De jongen overleed in de nacht van 3 op 4 januari 2022. Ook daarna waarschuwde niemand de hulpdiensten of zijn moeder. De bewoners zeiden later dat ze geloofden dat God Jairon weer tot leven zou brengen.
Zijn moeder maakte zich ondertussen grote zorgen omdat ze geen contact met hem kreeg en stapte naar de politie. Agenten vonden Jairon op 25 februari dood in zijn bed. Hij lag daar toen al bijna acht weken. In zijn lichaam werd later ketamine gevonden. De precieze doodsoorzaak kon niet meer worden vastgesteld.
Schuldig aan moord
Vrijdag werd M. al schuldig bevonden aan moord. Volgens de jury had medische hulp enkele uren voor Jairons dood mogelijk nog zijn leven kunnen redden. Zijn vader bleef die hulp weigeren en vertrouwde volgens het hof op God. Daarmee accepteerde hij volgens de jury dat zijn zoon kon overlijden.
Hogere straf dan geëist
Maandag moest duidelijk worden hoe lang M. de cel in zou gaan. Het Openbaar Ministerie vroeg twintig jaar, terwijl zijn advocaten vijf jaar bepleitten. De jury en het hof kwamen uiteindelijk uit op 23 jaar cel.
Volgens het hof zijn de feiten zeer ernstig en zijn er geen verzachtende omstandigheden. De rechter rekent het M. onder meer zwaar aan dat zijn geloof voor hem belangrijker werd dan het leven van zijn zoon en dat hij zijn kinderen isoleerde van hun moeder.
M. volgde het proces tot maandag als vrij man. Na de uitspraak werd hij direct aangehouden. De familie van Jairon reageerde opgelucht toen duidelijk werd dat hij daadwerkelijk werd vastgezet.