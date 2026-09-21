Vader van Jairon (14) krijgt 23 jaar cel voor moord op zijn zoon

Rennlhij M. (47), de vader van de 14-jarige Jairon uit Tilburg, is maandag veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De straf is hoger dan de twintig jaar die de aanklager eerder op de dag had geëist. Na de uitspraak in het hof van assisen in Antwerpen werd M. meteen aangehouden

De vader is niet de enige die is veroordeeld in de zaak. Vier andere bewoners van het huis kregen celstraffen van één tot drie jaar met uitstel, meldt VRT NWS maandagmiddag. Zij zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel en verzorging. Een zesde verdachte werd vrijgesproken. Daarmee komt een einde aan het proces over de dood van Jairon.

Wekenlang ernstig ziek

Jairon woonde met zijn vader en twee broers in het Belgische Turnhout en ging naar school in Tilburg. In de weken voor zijn dood werd hij steeds zieker en zwakker. Toch werd geen medische hulp ingeschakeld, zo meldt Omroep Tilburg. De bewoners verklaarden dat ze dachten dat hij zou herstellen met gezonde voeding, een pijnstiller en veel rust.

De jongen overleed in de nacht van 3 op 4 januari 2022. Ook daarna waarschuwde niemand de hulpdiensten of zijn moeder. De bewoners zeiden later dat ze geloofden dat God Jairon weer tot leven zou brengen.