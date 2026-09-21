Scooter geschept door auto op Europalaan in Nuenen

Een scooterrijder is maandagavond geschept door een auto op de Europalaan in Nuenen. Dat gebeurde bij de kruising met de Geldropsedijk toen de scooterrijder de weg overstak.

Hoe het met de scooterrijder gaat, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, maar het gaat de laatste tijd opvallend vaak mis op de Europalaan.

Vorige week gebeurde er op een kruising verderop nog een ongeluk. Daar werd een fietsster overreden door een bestelbus. De vrouw raakte daarbij ernstig gewond.

Veel ongelukken

De veiligheid van de Europalaan is al langer onderwerp van gesprek. Sinds de weg opnieuw is ingericht, gebeuren er veel ongelukken. Vooral de plekken waar fietsers en scooterrijders de weg oversteken brengen zorgen met zich mee.

De gemeente heeft al aangekondigd iets aan de weg te willen doen om die veiliger te maken. Daarbij wordt ook gekeken naar een aantal plekken bij zijstraten.