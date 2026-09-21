Hans Smolders koninklijk onderscheiden bij afscheid gemeenteraad Tilburg

Hans Smolders is maandagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Smolders kreeg de koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid als raadslid in Tilburg.

Smolders kreeg landelijke bekendheid als chauffeur van de vermoorde LPF-politicus Pim Fortuyn. De Tilburger kwam namens die partij in de Tweede Kamer en bleef een jaar Kamerlid. In 2021 keerde hij kortstondig terug in de Tweede Kamer, namens Forum voor Democratie.

Smolders kreeg, behalve een lintje, ook de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg, uit handen van burgemeester Fleur Gräper.

In zijn woonplaats Tilburg werd Smolders in 2006 raadslid. Hij bleef in de lokale politiek tot 2010 om in 2014 terug te keren. Vanaf 2014 bleef Smolders tot en met de verkiezingen van dit jaar actief.

Met zijn eigen partij Lijst Smolders Tilburg (LST) won de Tilburger zowel de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2026, maar telkens zat een plek in het gemeentebestuur er niet in voor Smolders en LST.

Last van gezondheid

Nadat afgelopen mei duidelijk werd dat LST opnieuw geen rol zou krijgen in het besturen van de stad, besloot Smolders om uit de gemeenteraad te stappen. "Normaal gesproken kon ik zo'n keuze van de andere partijen best snel van me afzetten. Maar deze keer heb ik er al vijf weken slapeloze nachten van. Ik krijg zelfs last van mijn gezondheid", zei Smolders daar toen over.

In een bericht schrijft de gemeente over de rol die Smolders heeft betekend voor de stad en de inwoners. "Onderwerpen en signalen uit de stad bracht hij onder de aandacht van de gemeenteraad en het college. Met zijn directe benadering en herkenbare politieke profiel wist hij gedurende meerdere raadsperioden een aanzienlijke groep Tilburgers aan te spreken en hun opvattingen en zorgen in de gemeenteraad te vertegenwoordigen."