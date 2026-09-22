Slotstuk in langstlopend proces tegen Klaas Otto: 5,5 jaar cel geëist

Voor het gerechtshof in Den Haag is dinsdag 5,5 jaar cel geëist tegen Klaas Otto (58) uit Bergen op Zoom, voor witwassen en gewelddadige afpersing. Het was het slotstuk van het langst lopende proces tegen hem. Lichtpuntje voor Otto is dat justitie een deel van de aanklacht liet vallen, maar de aanklagers vroegen nog wel om een celstraf. Otto blijft intussen zijn onschuld volhouden.

"Ik ben een nieuw leven begonnen", zei Otto tegen het hof. Van motorclubs van toen heeft hij zelfs "een afkeer gekregen". Deze zaak gaat heel ver terug. Tot 2007. Nog ver voordat hij een bekende Nederlander werd: als oprichter van motorclub No Surrender. In die tijd had Otto nog een autohandel, een autoverhuurbedrijf en een zonnestudio in Bergen op Zoom. Politie en justitie denken dat er een luchtje aan de ondernemingen zat, dat zijn bedrijven werden gebruikt om misdaadgeld weg te sluizen. Zonnebanken

De zonnestudio had Otto een jaar. Er kwamen verdacht weinig betalende klanten, zeggen experts. Driekwart betaalde cash. In de kassa zaten 23 bankbiljetten van 500 euro en 16 van 200 euro. Niks geks, allemaal legaal, stelde Otto voor het gerechtshof. Net als de geldstroom van zijn autozaak: “Negentig procent van de auto’s in die tijd ging contant. Nu is dat sterk veranderd."

Voor politie en justitie toen was het reden om er diep in te duiken. Het vermoeden was dat hij geld 'verdiende' met afpersingen, bedreiging en geweld. In de zomer van 2015 belandt Otto in voorarrest. En eind 2018 verschijnt hij voor de rechtbank in Breda. De officier van justitie eiste tien jaar cel. Hij kreeg zes jaar. Dat was omdat een paar misdrijven niet bewezen konden worden, zoals het laten ontploffen van een handgranaat en een brandstichting in Halsteren. 'Pliesie'

In hoger beroep schrapte het openbaar ministerie (OM) die misdrijven van de aanklacht. Ook de beïnvloeding van getuigen is vervallen, wegens gebrek aan bewijs. De eis nu: 5,5 jaar cel. Otto benadrukte voor het hof opnieuw zijn onschuld en was veel aan het woord in de rechtszaal: “Vraag maar, ik wil overal op antwoorden.” Zo vertelde hij over hoe hij ooit in een vriendengroep zat die samen in zaken ging. En hoe dat fout liep. De vrienden keerden zich tegen hem. “Mensen tegen mekaar opstoken, pliesie erbij." Volgens Otto hadden ze maar een doel: “Hoe kunnen we Klaas zo lang mogelijk opsluiten.” Afkeer

Een van die vrienden zou zijn afgetuigd door Otto. Maar hij ontkent dat. Een zakenpartner beschoot Otto. "Ik werd bekant door mijn hoofd geschoten." Die heftige tijden liggen achter hem. Op zijn strafblad komt er niks bij. Hij is hertrouwd, weer vader geworden en runt een metaalbedrijf, geeft hij aan. Otto kijkt ook anders naar zijn verleden als motorclubbaas. "Ik heb er een afkeer van gekregen", zei hij tot ieders verrassing. De advocaten van Otto vroegen om vrijspraak, wegens gebrek aan bewijs en de in hun ogen vele ongeloofwaardige getuigenverklaringen. En als er dan toch een straf uitrolt, maximaal de veertig maanden die hij al in voorarrest zat. Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak op 18 november. Dan is het nog niet voorbij. Otto moet 1,6 miljoen euro misdaadgeld betalen aan de staat. Voor dat vermeende witwassen in de autohandel en zonnestudio. Flauwekul, volgens Otto. Daarom is hij ook daartegen in hoger beroep gegaan.