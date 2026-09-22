FDF-voorman komt weg met tik op de vingers na nazi-vergelijking
Mark van den Oever, de leider van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), blijft welkom in het provinciehuis. Een inspraakverbod, waarvoor PRO onlangs pleitte, blijkt juridisch niet mogelijk. De partij riep daartoe op, nadat Van den Oever nazi-vergelijkingen maakte tijdens een debat in het provinciehuis.
Ook een toegangsverbod zien Provinciale Staten momenteel niet zitten, uit angst dat dit bij de rechter geen stand houdt. Van den Oever krijgt slechts een brief met een waarschuwing dat hij zich voortaan netjes moet gedragen.
De maat was vol bij politieke partij PRO (eerder GroenLinks en PvdA) nadat de FDF-voorman de situatie van boeren tijdens een debat over het mogelijk intrekken van vergunningen vergeleek met die van de Joden tijdens de Holocaust. Ook plakte hij een ster met een B (van boer) op zijn borst, als verwijzing naar de gele sterren die Joden verplicht moesten dragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De linkse partij wilde een inspreekverbod.
Het was namelijk niet de eerste keer dat Van den Oever zo'n uitspraak deed. Daarnaast voelen politici zich al jaren niet veilig door acties van Farmers Defence Force. Zo vroeg Van den Oever in een poll op Facebook of CDA-Statenleden "persoonlijk aangepakt" moesten worden voor "verraad" nadat ze instemden met stikstofregels.
En in december vorig jaar stuurde FDF, een dag voor een groot debat over stikstofmaatregelen, deurwaarders op Statenleden van coalitiepartijen af. In de brief stond onder meer dat de Statenleden mee zouden werken aan "strafbare feiten" als ze de stikstofplannen zouden goedkeuren.
PRO-Statenlid Kevin Hordijk wil na de verkiezingen in maart niet door als Statenlid. In een bericht op LinkedIn schreef hij dat het bezoek van de deurwaarder daar mede aanleiding voor is. FDF plaatste het nieuws op Facebook met daarbij de opmerking "Dat er nog maar veel mogen volgen...".
Geen verbod
Tot een inspreekverbod leidt het allemaal niet, want het blijkt juridisch niet mogelijk om insprekers in Provinciale Staten het woord te ontzeggen. Een toegangsverbod voor drie maanden is wel mogelijk, maar een meerderheid ziet dat nu niet zitten. Er zijn twijfels of een toegangsverbod stand zou houden bij de rechter.
Wel krijgt de commissaris van de Koning voortaan de mogelijkheid om de microfoon van de insprekers uit te zetten. Ook moeten er strengere eisen komen voor voorwerpen die insprekers mee mogen nemen.
Van den Oever krijgt een brief waarin hij gewaarschuwd wordt dat hij zich voortaan moet gedragen. Hij is zelf niet onder de indruk over het besluit van de Brabantse politiek: "Wat een lachertje, doe dan niets", zegt hij tegen het Brabants Dagblad. Hij geeft tegenover de krant aan van plan te zijn terug te keren in Provinciale Staten.