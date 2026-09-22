FDF-voorman komt weg met tik op de vingers na nazi-vergelijking

Mark van den Oever, de leider van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), blijft welkom in het provinciehuis. Een inspraakverbod, waarvoor PRO onlangs pleitte, blijkt juridisch niet mogelijk. De partij riep daartoe op, nadat Van den Oever nazi-vergelijkingen maakte tijdens een debat in het provinciehuis.

Ook een toegangsverbod zien Provinciale Staten momenteel niet zitten, uit angst dat dit bij de rechter geen stand houdt. Van den Oever krijgt slechts een brief met een waarschuwing dat hij zich voortaan netjes moet gedragen. De maat was vol bij politieke partij PRO (eerder GroenLinks en PvdA) nadat de FDF-voorman de situatie van boeren tijdens een debat over het mogelijk intrekken van vergunningen vergeleek met die van de Joden tijdens de Holocaust. Ook plakte hij een ster met een B (van boer) op zijn borst, als verwijzing naar de gele sterren die Joden verplicht moesten dragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De linkse partij wilde een inspreekverbod. Het was namelijk niet de eerste keer dat Van den Oever zo'n uitspraak deed. Daarnaast voelen politici zich al jaren niet veilig door acties van Farmers Defence Force. Zo vroeg Van den Oever in een poll op Facebook of CDA-Statenleden "persoonlijk aangepakt" moesten worden voor "verraad" nadat ze instemden met stikstofregels.