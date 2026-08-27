Adema: 'FDF gaat met Facebookpost alle grenzen over'

Farmers Defence Force (FDF) is opnieuw over de grens gegaan, vindt commissaris van de Koning Ina Adema. De radicale boerenactiegroep is blij met het vertrek van PvdA-statenlid Kevin Hordijk uit de Provinciale Staten na de verkiezingen van maart volgend jaar. Hordijk vertelde op LinkedIn dat bedreigingen en het bezoek van een deurwaarder namens FDF daarbij een rol speelden. "Dat er nog maar veel mogen volgen...", schrijft FDF op Facebook. Adema noemt die reactie intimiderend en ongepast.

In december stuurde Farmers Defence Force deurwaarders naar de huizen van Statenleden van coalitiepartijen komen. Zij kregen een brief waarin stond dat ze meewerken aan "strafbare feiten" als ze het stikstofbeleid van de provincie steunen. “Het is jammer dat Statenlid Kevin Hordijk besluit zijn functie neer te leggen, mede naar aanleiding van de deurwaardersbrief die hij thuis heeft ontvangen van Farmers Defence Force", reageert Adema. "Zoals ik destijds heb laten weten, is het thuis benaderen en intimideren van volksvertegenwoordigers onacceptabel en ontoelaatbaar. Zij moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen en hun mening kunnen geven, zoals dat hoort in een gezonde democratie."

" Fundamenteel gebrek aan respect voor onze democratische instituties."

Over het Facebookbericht zegt ze: "De reactie van Farmers Defence Force is ongepast, intimiderend en gaat alle grenzen van het betamelijke te buiten. Dat een organisatie het vertrek van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers presenteert als een doel op zich, toont een fundamenteel gebrek aan respect voor onze democratische instituties en voor de mensen die daarin verantwoordelijkheid dragen."

Het Facebookbericht van FDF. (Screenshot van: Facebook)

Adema spreekt ook haar steun uit voor Hordijk en "alle andere volksvertegenwoordigers die zich ondanks bedreigingen en intimidatie blijven inzetten". Ze besluit: "Intimidatie hoort niet thuis in onze samenleving en zeker niet in onze democratie. Daar moeten we gezamenlijk pal voor staan."

"Dit is echt politiek op haar allerlelijkst."