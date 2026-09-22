Nep of niet, Lowie mag zijn zelfgebouwde flitspaal voorlopig laten staan

Lowie uit Heense Molen mag zijn zelfgebouwde flitskast voorlopig laten staan. Zowel de provincie als de politie zien op dit moment geen reden om in te grijpen. Lowie plaatste de ‘flitspaal’ in zijn achtertuin omdat hij naar eigen zeggen helemaal klaar is met het hardrijdende verkeer langs zijn dijkhuis. Volgens hem rijden automobilisten er soms met 120 of 140 kilometer per uur voorbij.

Ook volgens de politie is de nepflitser op eigen terrein niet per definitie verboden. “Het is juridisch een grijs gebied. We zijn daarom geen voorstander van middelen die kunnen worden aangezien voor officiële handhavingsapparatuur”, laat een politiewoordvoerder weten.

“Zolang de flitskast van Lowie op zijn eigen terrein staat en geen hinder veroorzaakt, wordt er niet opgetreden. Dat wordt anders wanneer de nepflitser voor gevaarlijke situaties zorgt. Bijvoorbeeld wanneer automobilisten onverwachts hard gaan remmen”, stelt een woordvoerder van de provincie.

Lowie's 'flitskast' verscheen zelfs op Flitsmeister

De zelfgebouwde kast is een stalen constructie met aan de voorkant een geblindeerd glazen plaatje. Met rood-witte bandstickers maakte Lowie zijn creatie zo realistisch mogelijk. Met succes: de 'flitser' werd zelfs vermeld op Flitsmeister.

De politie ziet volgens de woordvoerder liever andere maatregelen die zichtbaar bijdragen aan snelheidsbewustzijn, zoals het plaatsen van een groen verkeerspoppetje. "Deze middelen hebben hetzelfde doel, namelijk het verlagen van de snelheid, zonder dat er onduidelijkheid ontstaat over de rol van de overheid en de politie”, geeft ze aan.

Hardrijders op de N257 al langer in beeld bij de provincie

De provincie is al langere tijd op de hoogte van te hoge snelheden die worden gereden op de N257. De politie heeft de Heense Molen daarom op de zogenoemde radarlijst staan: afgelopen voorjaar waren er negen snelheidscontroles. Daarbij reed ongeveer vijf tot tien procent van het passerende verkeer te hard.

Eerder dit voorjaar zette Lowie de flitskast al eens tijdelijk in een groenstrook buiten zijn erf. Die moest hij toen van de provincie wel weghalen. Maar in zijn achtertuin mag Lowie zijn zelfgemaakte kast voorlopig staan.