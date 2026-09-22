Miljoenen om enorme drukte aan te pakken op parkeerplaatsen vrachtwagens

Het is levensgevaarlijk, maar toch parkeren vrachtwagenchauffeurs regelmatig hun voertuig op de vluchtstrook van de snelweg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 43 miljoen euro beschikbaar om de komende jaren te zorgen voor 'meer en betere' parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Ondertussen zit ook Rijkswaterstaat niet stil.

Dat chauffeurs hun vrachtwagen stilzetten op de vluchtstrook komt voort uit een groot tekort aan parkeerplaatsen. In Brabant zijn er dagelijks zo'n 776 plekken te weinig, bleek uit onderzoek. Alleen Limburg is het tekort groter: 1551 plekken. Chauffeurs zijn gebonden aan de rij- en rusttijdenwet. Die wet bepaalt dat een chauffeur iedere dag zeker elf uur aaneengesloten moet rusten. Doorrijden is niet alleen gevaarlijk vanwege vermoeidheid, maar kan ook hoge boetes opleveren.

Daardoor zien sommige chauffeurs zich genoodzaakt hun vrachtwagen neer te zetten op plekken waar dat eigenlijk niet mag. De boete voor parkeren op de vluchtstrook is immers 320 euro, terwijl het overtreden van de rij- en rusttijdenwet meer dan duizend euro kan kosten. Landelijk is er een tekort van ongeveer 4.400 parkeerplaatsen. Zonder maatregelen loopt dat tekort naar verwachting op tot 7.000 in 2040. Met die 43 miljoen euro wordt grond gekocht om nieuwe truckparkings aan te leggen en bestaande parkeerplaatsen uit te breiden.

Documentaire 'Parkeerplaats gezocht' Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van vrachtwagenchauffeurs die hun leven slijten op het asfalt? Helaas verdwijnen er steeds meer parkeerplaatsen en dat heeft een negatieve invloed op het leven van deze beroepschauffeurs. Hoe overleef je op een plek zonder basisvoorzieningen, zoals een toilet of andere sanitaire voorzieningen? De documentaire Parkeerplaats gezocht is gratis en zonder account te zien op Brabant+.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet dat uitbreiding overal in Nederland noodzakelijk is. "We moeten realistisch zijn: met deze investering alleen wordt het bestaande tekort niet weggewerkt. Daarvoor zijn op termijn aanvullende maatregelen, ruimte en investeringen nodig."

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Rijkswaterstaat komt ondertussen al in actie voor de verkeersveiligheid. Zij plaatst paaltjes die het onmogelijk moeten maken om met je voertuig langs de weg te bivakkeren. De rood-witte paaltjes moeten voorkomen dat vrachtwagens op de vluchtstrook geparkeerd worden. Deze zitten bovendien stevig aan de grond verankerd, omdat losstaande pylonen in het verleden gewoon verplaatst werden.