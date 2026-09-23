Boy (19) wil af van rokende influencers en haalt 18.000 handtekeningen op

Een petitie tegen rokende influencers op sociale media heeft in vijf maanden tijd ruim 18.000 handtekeningen opgeleverd. Boy Tanis (19) uit Geertruidenberg begon de petitie en wil hem aanbieden aan de Tweede Kamer. Hij hoopt binnenkort te horen wanneer hij daarvoor naar Den Haag kan. "Het gaat nu echt gebeuren. Fijn dat ik de handtekeningen aan hen kan overhandigen."

Boy ergert zich aan foto's en video's van rokende influencers op sociale media. Eerder noemde hij bijvoorbeeld een foto van Lil Kleine met een sigaret en het beeld van trainer Peter Bosz, die na het kampioenschap van PSV met een dikke sigaar op de platte kar stond. Waarschuwing bij berichten

Hij hoopt dat er op sociale media voortaan waarschuwingen komen bij berichten met afbeeldingen van rokers. "Ik hoop daarmee bewustwording te creëren. En als het juridisch niet mogelijk blijkt, wil ik dat er campagnes komen." Volgens Boy is de laatste landelijke campagne tegen roken alweer een tijdje geleden.

De strijd tegen rokende influencers is voor Boy niet zomaar een actie. Hij weet uit eigen ervaring hoe groot de invloed van sociale media kan zijn. Toen hij 17 was, begon hij zelf met roken. Hij stopte, maar na een vakantie in Engeland begon hij weer.

Steeds meer jongeren roken weer Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut blijkt dat 14 procent van de scholieren tussen 12 en 16 jaar in Nederland de afgelopen maand sigaretten of een vape gebruikte. Ook Brabantse gezondheidsorganisaties, waaronder GGD Hart voor Brabant, zien het nicotinegebruik onder jongeren toenemen. Volgens onderzoeker publieke gezondheid Nienke Boderie van GGD Hart voor Brabant roken steeds meer Brabantse jongeren tussen 16 en 25 jaar. In de cijfers van de GGD steeg hun aandeel van 22 naar 25 procent. Bij volwassenen blijft het percentage stabiel, rond 18 procent. Die stijging lijkt klein, zegt Boderie. "Maar het doorbreekt een daling die we jarenlang zagen."

Volgens hem kwam dat doordat hij op zijn telefoon aan het scrollen was en zag hoe influencers aan het roken waren. Dat was voor hem het moment om zijn petitie te beginnen. Negatieve reacties

Na de start van zijn actie kreeg hij naar eigen zeggen online veel negatieve reacties. "Ik heb nooit gezegd dat ik mensen verbied te roken. Maar dat denken mensen wel." Sommigen schreven dat ze zelf mogen weten wat ze doen, of dat ze gewoon foto's met sigaretten blijven posten. "Maar mijn boodschap is juist niet bedoeld voor die mensen, want dat zijn geen influencers." Zijn actie leverde hem ook iets op: Boy won afgelopen zomer de Rookvrij Prijs 2026 van Clean Air Nederland. Die organisatie streeft naar een rookvrije samenleving. Eerder wonnen onder anderen Arjen Lubach en oud-burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb de prijs.