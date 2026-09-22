Patissier Niels (25) bereikt de wereldtop in zijn vak: 'Een jongensdroom'

Alsof Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Kylian Mbappé na de finale van de Champions League persoonlijk naar je toe komen om je te feliciteren. Zo voelde het maandag voor de 25-jarige patissier Niels de Rouw uit Vught. Hij werd in het Franse Lyon als jongste lid ooit toegelaten tot Relais Desserts International, een exclusieve vereniging van de beste patissiers ter wereld: "Dit is een jongensdroom die uitkomt."

Relais Desserts International houdt de vereniging bewust klein: jaarlijks mogen maximaal zes nieuwe leden zich aansluiten. En juist die exclusiviteit maakt het lidmaatschap voor Niels zo waardevol. Hij krijgt er niet alleen erkenning door, maar ook een enorm internationaal netwerk. Binnen de vereniging draait alles om het uitwisselen van kennis en elkaar naar een hoger niveau tillen. Tijdens bijeenkomsten delen patissiers hun producten, technieken en ideeën met elkaar. "Aan het eind van zo'n bijeenkomst hoef je echt geen zoetigheid meer te zien", lacht Niels. De toelating tot de internationale vereniging ging niet zomaar. Niels moest zich maandag presenteren aan ruim honderd patissiers uit de hele wereld. Voor die presentatie maakte hij een indrukwekkende showtafel van 2,80 meter lang, met daarop een volledig eetbaar kerstlandschap van chocolade.

Het landschap bestond uit onder meer een hert met een rode neus balancerend op een bal, een stationsklok, een molen en Amsterdamse grachtenpandjes. Tussen het chocoladelandschap stonden ook verschillende gebakjes. "Het werd ontzettend positief ontvangen", vertelt Niels.

De chocolade molen op de showtafel (foto: Patisserie de Rouw).

Aan die presentatie ging een half jaar voorbereiding vooraf. Niels werkte maanden toe naar het moment waarop hij zich mocht presenteren aan de internationale top van de patisserie. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader Arthur de Rouw, die in 2008 als eerste Nederlander werd toegelaten en jarenlang het enige Nederlandse lid van de vereniging was.

"Het was tien uur lang billetjes knijpen."

Ook de reis naar Lyon zorgde nog voor de nodige spanning. Samen met zijn vader reed Niels met de kwetsbare chocoladekunstwerken naar Frankrijk. "Je hoeft maar één keer op de rem te trappen en dan kan alles kapot zijn", zegt hij. De rit van tien uur werd daardoor een zenuwslopende onderneming. "Het was tien uur lang billetjes knijpen." Pas toen de kunstwerken veilig in Lyon aankwamen, kon hij voor het eerst opgelucht ademhalen. Eenmaal in Lyon brak het moment aan waar Niels maanden naartoe had gewerkt. Voor de vakjury presenteerde hij zijn showtafel met creaties en liet hij een video zien waarin hij de patisseriezaak voorstelde. Zijn volledige presentatie hield hij in het Frans. De jury was onder de indruk en besloot hem toe te laten. "Je moet je voorstellen dat dit een beetje de Champions League van ons vak is", vertelt hij. "Dan lopen daar de Cristiano Ronaldo's, Messi's en Mbappé's van de patisserie rond. En vervolgens komen ze naar je toe en zeggen ze: 'Hé Niels, gefeliciteerd. Het ziet er waanzinnig uit.'" Voor Niels voelde dat onwerkelijk. "Dan moet je jezelf echt even knijpen."

Een van de gebakjes op de showtafel (foto: Patisserie de Rouw).