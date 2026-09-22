PSV moet spits Ricardo Pepi de 'komende wedstrijden' missen

PSV moet het de komende wedstrijden doen zonder spits Ricardo Pepi. De Amerikaans international is geblesseerd en mist daardoor ook de interlandperiode met zijn land, meldt PSV op haar website.

PSV meldt nu op haar site dat het herstel van de spits even gaat duren. De volgende wedstrijd van PSV staat pas gepland op 9 oktober, aangezien de komende weken in het teken staan van interlandvoetbal. Dat betekent dat Pepi vermoedelijk op zijn minst een kleine maand aan de kant zal blijven.

Al in het begin van de verloren wedstrijd bij FC Twente (3-2) ging het mis voor de 23-jarige Amerikaan. Hij ging op het veld zitten en moest vervangen worden. Sven Mijnans was zijn vervanger.

Door de blessure ontbreekt Pepi ook bij de vier komende oefenwedstrijden van het nationale elftal van de Verenigde Staten. Na de interlandperiode begint een reeks belangrijke wedstrijden voor PSV. Met achtereenvolgens wedstrijden tegen sc Heerenveen, RB Leipzig in de Champions League, ADO Den Haag en FC Porto (ook Champions League). Zeker is dat de spits een aantal van deze wedstrijden zal missen, maar hoeveel precies, is nog niet duidelijk.

Ondertussen is Pepi al begonnen aan zijn herstel, zegt hij in een bericht op de website van de club: “Dit is helaas even een kleine tegenslag. Ik ben inmiddels al begonnen met mijn herstel om zo snel mogelijk weer terug te zijn en het team te helpen.”

Het is niet de eerste keer dat de spits geblesseerd raakt bij PSV. Afgelopen seizoen lag hij er een tijd uit met een armbreuk en eerder had hij ook al last van een slepende knieblessure.

Meer blessures bij PSV

Ricardo Pepi is momenteel niet de enige PSV'er die met een blessure kampt. Jerdy Schouten en Adamo Nagalo liggen er langdurig uit, maar ook Sami Ouaissa, Sam Lammers, Kiliann Sildillia en Alassane Pléa zijn geblesseerd.

Door deze blessures heeft Peter Bosz momenteel drie spitsen die hij niet kan opstellen, maar de verwachting is dat Lammers en Pléa na de interlandbreak weer een rol van betekenis kunnen spelen.