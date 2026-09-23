Podcastmaker Eva de Schipper kreeg boze brief van Benno L. in rechtbank

"Kein Kommentar." Deuren die open gaan en vervolgens weer sluiten. Zwemleraren die geschrokken de telefoon opnemen en direct weer ophangen met de boodschap: "Ik heb hier twee jaar slachtofferhulp voor gehad." Als journalist stuitte ik tijdens mijn onderzoek naar kindermisbruiker Benno L. op een muur van trauma’s. En van woede. Woede van Benno L. zelf, die mij in de Duitse rechtszaal ineens een persoonlijke brief gaf.

En dan was er nog de balans: wat benoem je wel en wat zeg je bewust niet? Het maken van de podcast Benno L. zat aan mijn Kind was niet alleen een zoektocht naar de waarheid, maar ook naar het vinden van de juiste woorden voor trauma’s die voor het eerst worden uitgesproken.

Terug naar het begin. Na jaren van stilte dook in maart 2024 ineens zijn naam weer op: Benno L. opnieuw in de fout in Duitsland. Of ik een podcast wilde maken over de zaak van een man met twee gezichten?

Veel mensen van mijn leeftijd, ik ben nu 34, kennen de naam Benno L. Ikzelf was 17 toen hij in juni 2009 werd opgepakt in Den Bosch. Het enige beeld dat ik nog voor me zie, is een foto van een wat oudere, grijze man in een zwembroek. Hij staat in een zwembad met een groepje kinderen om zich heen. Voor zijn ogen een zwarte balk.