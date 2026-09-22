Jaren cel geëist tegen lachgashandelaar Ghayid, bezorgde moeder sloeg alarm

Als het aan justitie ligt, gaat de 26-jarige Ghayid A. uit Veldhoven drie jaar de cel in. Volgens het Openbaar Ministerie lapte hij het lachgasverbod aan zijn laars en zette hij zijn handel onverminderd voort. De officier van justitie wond er dinsdag in de rechtbank in Den Bosch geen doekjes om: "Hij is een grote speler en hij liet zich niet stoppen."

Justitie eist ook dat de verdachte ruim 900.000 euro terugbetaalt aan de staat. Dat bedrag zou zijn verdiend met de illegale handel in lachgas. De zaak kwam aan het rollen toen een bezorgde moeder alarm sloeg bij een wijkagent. Haar dochter zou al zeven jaar verslaafd zijn aan lachgas. Volgens de officier van justitie werd op dat moment via de website van 'Tijger040', zoals A. zichzelf noemde online, openbaar lachgas verkocht. Terwijl dat sinds 1 januari 2023 verboden is. "Waarom doen jullie niets?", waren de woorden van de moeder geweest toen ze politie sprak. Het was de aanleiding voor een grootschalig onderzoek. Dat leidde in september vorig jaar tot invallen en een arrestatie in Veldhoven en Eindhoven. Daarbij werden honderden lachgascilinders gevonden en vijf mannen aangehouden.

"De transacties die bij 'Tijgertje040' werden gedaan, kwamen binnen op zijn rekeningen"

Ghayid A. legde dinsdag uit dat hij juist was gestopt met zijn lachgashandel in Nederland na het ingaan van het landelijke verbod. "Ik heb het logo en klantenbestand van Tijgertje040 verkocht en ben daarna alleen nog in Duitsland actief geweest", gaf hij aan.

De politie nam duizenden lachgascilinders in beslag (foto: Politie).

De officier van justitie geloofde daar niks van. Uit het onderzoek zou zijn gebleken dat de lachgashandelaar ook nadat hij het bedrijf zou hebben verkocht, berichten van klanten binnen kreeg op zijn telefoon. Daarnaast konden opslagboxen die op naam van anderen stonden alsnog aan hem worden gekoppeld. "En de transacties die bij Tijgertje040 werden gedaan, kwamen binnen op zijn rekeningen", concludeerde de officier.

"Het gaat niet goed met mijn client, hij is in een zwart gat terechtgekomen."