Jaren cel geëist tegen lachgashandelaar Ghayid, bezorgde moeder sloeg alarm
Als het aan justitie ligt, gaat de 26-jarige Ghayid A. uit Veldhoven drie jaar de cel in. Volgens het Openbaar Ministerie lapte hij het lachgasverbod aan zijn laars en zette hij zijn handel onverminderd voort. De officier van justitie wond er dinsdag in de rechtbank in Den Bosch geen doekjes om: "Hij is een grote speler en hij liet zich niet stoppen."
Justitie eist ook dat de verdachte ruim 900.000 euro terugbetaalt aan de staat. Dat bedrag zou zijn verdiend met de illegale handel in lachgas.
De zaak kwam aan het rollen toen een bezorgde moeder alarm sloeg bij een wijkagent. Haar dochter zou al zeven jaar verslaafd zijn aan lachgas. Volgens de officier van justitie werd op dat moment via de website van 'Tijger040', zoals A. zichzelf noemde online, openbaar lachgas verkocht. Terwijl dat sinds 1 januari 2023 verboden is. "Waarom doen jullie niets?", waren de woorden van de moeder geweest toen ze politie sprak.
Het was de aanleiding voor een grootschalig onderzoek. Dat leidde in september vorig jaar tot invallen en een arrestatie in Veldhoven en Eindhoven. Daarbij werden honderden lachgascilinders gevonden en vijf mannen aangehouden.
"De transacties die bij 'Tijgertje040' werden gedaan, kwamen binnen op zijn rekeningen"
Ghayid A. legde dinsdag uit dat hij juist was gestopt met zijn lachgashandel in Nederland na het ingaan van het landelijke verbod. "Ik heb het logo en klantenbestand van Tijgertje040 verkocht en ben daarna alleen nog in Duitsland actief geweest", gaf hij aan.
"Het gaat niet goed met mijn client, hij is in een zwart gat terechtgekomen."
In de rechtbank werd het beeld geschetst van een professionele organisatie met tientallen bezorgers, klantcontact en een duidelijke structuur. "Hij liet zich niet stoppen door het verbod, niet door een afgesloten bankrekening en ook niet door aanhoudingen", stelde de officier. Ook nadat betrokkenen waren opgepakt, zou de handel volgens haar zijn doorgegaan.
Hoe meer vragen de verdachte kreeg, hoe meer hij in zijn woorden vastliep en zachter begon te praten. Dit zorgde voor een korte onderbreking waarna de verdachte ineengedoken en huilend in de rechtbank zat. Zijn advocaat vertelde dat het voorarrest veel impact op hem heeft gehad. "Het gaat niet goed met mijn client, hij is in een zwart gat terechtgekomen."
Zijn advocaat zette ook haar vraagtekens bij de lachgasvondst tijdens de invallen. "Er had nader onderzoek naar de inhoud van de flessen moeten worden gedaan. De stof is niet getest, waardoor ook niet kan worden vastgesteld dat lachgas ook de inhoud was van de flessen."
Ook vindt ze het niet nodig dat de verdachte opnieuw de gevangenis in zou gaan. "Een celstraf van drie jaar met welk doel? Vergelding is volstrekt onnodig. Mijn client is een hoopje ellende."
Op 6 oktober doet de rechtbank uitspraak in de zaak.