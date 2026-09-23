Zwaargewonde peuter niet in levensgevaar na ongeluk op bedrijventerrein

De peuter die dinsdagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeluk op een bedrijventerrein in Veen, verkeert niet in levensgevaar. Dat zegt de politie woensdagochtend. Het kind ligt nog in het ziekenhuis.

De politie wil de precieze leeftijd van de peuter niet delen, ook zegt ze niet of het gaat om een jongen of een meisje. Eerder sprak de politie enkel over " een heel jong kind ". Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog.

Aanrijding

Het kind werd op een bedrijventerrein aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk.

Het jonge slachtoffer werd behandeld door ambulancemedewerkers en het traumateam en is vervolgens met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.