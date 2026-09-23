Johan Vlemmix haalt 'Hyves is Hyves'-hit opnieuw van stal
Hyves is terug en dan kan één man natuurlijk niet ontbreken: Johan Vlemmix. De entertainer uit Hoeven was er in 2008 al als de kippen bij, toen hij met zijn gelegenheidsformatie Van Ellende meeliftte op het succes van de online vriendenclub. Hyves is Hyves werd een megahit. En dus duikt Vlemmix binnenkort opnieuw de studio in om zijn oude kraker in een nieuw jasje te steken.
"Het plaatje ging achttien jaar geleden helemaal door het dak. Iedereen boven de dertig kent het nog", vertelt Vlemmix. "We hadden 13,8 miljoen views op YouTube, dat toen nog maar net bestond. Als je dat afzet tegen de populariteit van het platform nu, zouden we honderden miljoenen views hebben gehad. Echt bizar."
Dat hij een liedje maakte over de Hyves-hype, is niet toevallig. Vlemmix was naar eigen zeggen helemaal verslaafd aan de voorloper van Instagram en TikTok. "Ik zat er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op, ik kreeg er vierkante ogen van. Ik had duizenden vrienden door wie ik ontelbare keren werd getikt en gekrabbeld."
"Jazeker, ik ga er meteen weer op. Ik ken zelfs mijn wachtwoord nog."
Hyves is Hyves is gemaakt op de melodie van de wereldhit Live Is Life van de Oostenrijkse band Opus. De versie van Van Ellende groeide uit tot een groot succes, maar het muzikale avontuur was van korte duur. Door een onderling meningsverschil viel de groep al snel uit elkaar.
Vlemmix kijkt daar nu met een glimlach op terug. "Jeroen, Nancy en ik hebben gewoon een heel leuke tijd gehad met elkaar. Het is alweer zo lang geleden. Daarom wil ik het verder liever laten rusten."
Nieuw profiel
Maar nu Hyves een comeback maakt, begint het bij hem toch weer te kriebelen. "Ik ga er meteen weer op. Ik ken zelfs mijn wachtwoord nog. Maar ik denk dat ik toch beter een nieuw profiel kan aanmaken."
Volgens Vlemmix kan het netwerk best opnieuw aanslaan. "Het was heel braaf allemaal, maar misschien juist daarom eigenlijk ook heel erg leuk. Wanneer jonge mensen het omarmen, kan het best opnieuw een hype worden."
Regelrechte oorwurm
Vlemmix werkt daarom alvast aan een opgepoetste versie van Hyves is Hyves. Dit keer krijgt hij daarbij gezelschap van zijn huisgenoot Peter-Jan Rens.
Wel een kleine waarschuwing voor wie het origineel uit 2008 nog eens opzet: als je het eenmaal hebt gehoord, krijg je het de rest van de week niet meer uit je hoofd.