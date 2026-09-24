Jermain ging van Michelinster naar faillissement: 'Schaamde me kapot'

Tien jaar lang had kok Jermain de Rozario een eigen restaurant in Helmond, en hij verdiende er zelfs een Michelinster mee. Toch ging het mis: restaurant De Rozario ging failliet. Nu begint Jermain opnieuw, dit keer in loondienst, bij restaurant By Jermain in Eindhoven. "Ik wil opnieuw mijn strepen verdienen."

By Jermain zit in de historische Villa Ravensdonck, midden in het centrum van Eindhoven. Als Jermain in de nieuwe keuken staat, wordt de Helmonder bij vlagen emotioneel. "Ik kan emotioneel worden van dat er nu geen stress is. Voorheen was er heel veel stress. Altijd maar willen presteren, maar nu is het gewoon goed. Dan is het heel leuk om in de keuken te staan. Zeker na negen maanden." Negen maanden lang stond Jermain niet aan het roer van een restaurantkeuken. "Ik heb wel gekookt. Op evenementen voor tweehonderd man. Dan ben je saté aan het draaien. Dat is niet minder of zo. Je bent een rijsttafeltje aan het maken. Maar de dynamiek van de keuken... Dat de gasten om zes uur komen en dat ik in de keuken 'arrive!' kan roepen. Ik krijg bijna kippenvel", lacht hij.

"In Amerika moet je een paar keer failliet gaan om een goede ondernemer te zijn."

Jermain kookte in die tijd voor evenementenbedrijf Eye-Events. Dat bedrijf heeft ook een aantal restaurants en had zijn oog laten vallen op de historische villa, die vrijkwam. De combinatie van de villa en Jermain zag het bedrijf wel zitten.

Het faillissement schrok Rik Sanders van Eye-Events niet af. "Als je in Nederland failliet gaat, dan gaat je kop eraf. In Amerika moet je een paar keer failliet gaan om een goede ondernemer te zijn. Jermain heeft een extra rugzak met deze ervaring." Jermain is dan ook niet bang voor een herhaling. De eigenaar regelt alles wat bij de backoffice hoort, zoals de financiën en de marketing. Zo kan Jermain zijn creativiteit kwijt in de keuken. Of het nu wel goed komt, vraagt hij zich niet af. "In die energie zit ik niet."

"Toen ik alles was verloren, schaamde ik me kapot."

Maar hij komt van ver. Net na het faillissement durfde Jermain niet meer over de zaterdagmarkt in Helmond te lopen. "Ik wilde een echte vent zijn. Ik vond dat ik de broodwinner moest zijn. En een echte vent vindt het niet leuk om te verliezen. Toen ik alles was verloren, schaamde ik me kapot." Zijn vrouw trok hem over de streep. "Mijn vrouw is gewoon sterker dan ik. Ze zei:: je gaat nu opstaan en je gaat mee." Op de markt voelde Jermain dat veel mensen naar hem keken. "Sommige mensen gaven me een schouderklopje. Anderen keken me aan van... hahaha. Maar dat denk ik dan, hè? Dat ligt vooral aan mij." Het viel hem ook op dat bij het faillissement van zijn restaurant het bedrag van de schuld werd genoemd. "Ik snap het wel, maar bij andere faillissementen in Helmond zag ik geen bedragen." In zijn nieuwe restaurant hoopt Jermain voor ieder wat wils te brengen. Hij heeft drie concepten: fast fine dining, een koffiebar met ontbijt en lunch, en fine dining met veel persoonlijke aandacht. Dat laatste komt wat later, omdat de tweede verdieping nog moet worden ingericht. By Jermain gaat op 1 oktober open.