Aanhoudende problemen kosten waterpark bij zwembad Bergen op Zoom de kop

De waterspeelplaats bij zwembad De Schelp in Bergen op Zoom verdwijnt definitief. Volgens het gemeentebestuur werkt de speelplek al sinds de aanleg slecht. Herstellen kost zo'n 60.000 euro. Omdat de leverancier failliet is, moet de gemeente dat zelf betalen. En dat ziet ze niet zitten.

De waterspeelplaats heeft een kleine glijbaan, een kantelemmer en watersproeiers, en is vooral bedoeld voor kinderen. Maar al sinds de aanleg werkt die niet goed, schrijft ZuidWest Update . Door technische storingen is de speelplek regelmatig buiten gebruik.

Leverancier failliet

De oorspronkelijke leverancier is failliet gegaan, laat de gemeente weten. Daardoor draait de eigenaar volledig op voor herstel, onderhoud en eventuele vervanging.

Het gemeentebestuur verwacht niet dat er door het verdwijnen van de waterspeelplaats minder mensen naar zwembad De Schelp komen.

Problemen in Eindhoven

Ook in Eindhoven ging het dit jaar mis met een waterspeelplek. Het watergedeelte van speelpark De Splinter moest door problemen dicht. Het kinderzwembad, waar de gemeente 1,1 miljoen euro voor betaalde, was eerder al een jaar lang dicht omdat de coating losliet.

In juni ging het watergedeelte weer open, maar in augustus moest het alweer sluiten. Bij een controle bleek dat het herstellen van de loslatende coating niet overal was gelukt.