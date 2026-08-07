Zwembad De Splinter na twee maanden weer dicht: 'Twijfels over veiligheid'

Na slechts twee maanden is het alweer klaar met de waterpret in het heropende zwembad van speelpark De Splinter in Eindhoven. Net zoals vorig jaar laat de coating op sommige plekken los. Om dat te herstellen, is het zwembad sinds vrijdag opnieuw dicht.

"Veel mensen keken ernaar uit om hier te zwemmen en te genieten van het mooie weer", zegt wethouder Rik Thijs. "Daarom vind ik dit zo jammer. Maar als er twijfels zijn over de veiligheid, kunnen we het zwembad niet openhouden."

Het kinderzwembad, waar de gemeente 1,1 miljoen euro voor betaalde , was een jaar lang dicht en sinds juni weer open. Tot een controle onlangs duidelijk maakte dat het herstellen van de loslatende coating niet overal is gelukt. Volgens de gemeente Eindhoven gaat het maar om een paar plekken, maar wilde ze geen risico nemen.

Jacqueline Vonk van welzijnsorganisatie Lumens, die De Splinter beheert, noemt het een situatie van overmacht en pech op pech. "We hebben ons samen met de gemeente juist zo ingezet voor een nieuw zwembad op deze plek: waar kleine kinderen kunnen leren zwemmen en hele families hun vakantie vieren. Juist voor hen vind ik dit jammer. Maar er wordt heel hard gewerkt aan een oplossing."

'Een precies werkje'

Het speelpark is een begrip in Eindhoven. Op een drukke dag zijn er duizenden mensen. De gigantische speeltuin is geliefd bij kinderen tot ongeveer twaalf jaar. Parkbeheerder Hugo Janssen zei bij de heropening in juni dat het aanbrengen van de coating een precies werkje is. "Dan gaat het om weersomstandigheden zoals de temperatuur. Wellicht dat daarin iets mis is gegaan destijds."

Er is nog wel een beetje verkoeling te vinden in het speelpark tijdens deze warme dagen: het spraypark, een waterspeelplaats, blijft wel open. Ook in de rest van het park kunnen kinderen gewoon blijven spelen.

Wanneer het zwembad weer open kan, is nog niet duidelijk. De gemeente onderzoekt met specialisten hoe het probleem kan worden opgelost en niet nóg eens terugkomt.