Alarm om Brabants stroomnet: op deze 9 plekken komen snel extra maatregelen

Een crisisaanpak moet voorkomen dat het Brabantse stroomnet verder in de problemen komt. Op negen plekken staat het net zo onder druk dat extra maatregelen nodig zijn. Het Rijk, de provincie en netbeheerders grijpen daarom in. Onder meer Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Uden staan op de lijst.

Op drukke momenten kan het stroomnet op negen plekken de vraag naar elektriciteit nauwelijks nog aan. Een crisisaanpak moet nu voorkomen dat inwoners van deze gebieden zonder stroom komen te zitten.

Volgens staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei zijn al op korte termijn extra maatregelen nodig. "We zien dat er in Noord-Brabant, net als in Utrecht, extra regionale maatregelen nodig zijn om het stroomnet betrouwbaar te houden."

Minder stroom op drukke momenten

De oplossing is niet alleen het leggen van meer kabels en het bouwen van elektriciteitsstations. Dat kost veel tijd. Daarom willen de betrokken partijen tegelijkertijd de beschikbare ruimte op het net slimmer gebruiken.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld afspraken maken om op drukke momenten minder elektriciteit te gebruiken. Ook wordt gekeken naar batterijen en gasgeneratoren. Nieuwe woonwijken kunnen daarnaast zo worden gebouwd dat ze het stroomnet minder zwaar belasten.