Alarm om Brabants stroomnet: op deze 9 plekken komen snel extra maatregelen
Een crisisaanpak moet voorkomen dat het Brabantse stroomnet verder in de problemen komt. Op negen plekken staat het net zo onder druk dat extra maatregelen nodig zijn. Het Rijk, de provincie en netbeheerders grijpen daarom in. Onder meer Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Uden staan op de lijst.
Op drukke momenten kan het stroomnet op negen plekken de vraag naar elektriciteit nauwelijks nog aan. Een crisisaanpak moet nu voorkomen dat inwoners van deze gebieden zonder stroom komen te zitten.
Volgens staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei zijn al op korte termijn extra maatregelen nodig. "We zien dat er in Noord-Brabant, net als in Utrecht, extra regionale maatregelen nodig zijn om het stroomnet betrouwbaar te houden."
Minder stroom op drukke momenten
De oplossing is niet alleen het leggen van meer kabels en het bouwen van elektriciteitsstations. Dat kost veel tijd. Daarom willen de betrokken partijen tegelijkertijd de beschikbare ruimte op het net slimmer gebruiken.
Bedrijven kunnen bijvoorbeeld afspraken maken om op drukke momenten minder elektriciteit te gebruiken. Ook wordt gekeken naar batterijen en gasgeneratoren. Nieuwe woonwijken kunnen daarnaast zo worden gebouwd dat ze het stroomnet minder zwaar belasten.
In de regio Eindhoven wordt al gewerkt aan zulke maatregelen. Oplossingen die daar goed werken, kunnen later ook op andere plekken in Brabant worden ingezet.
Problemen stapelen zich op
Dat het Brabantse stroomnet vol zit, is al langer duidelijk. In juli bleek de wachtlijst bij Enexis verder te zijn opgelopen en kwamen ook nieuwe woningen, kleine bedrijven en laadpalen alleen nog in aanmerking voor een aansluiting als daar daadwerkelijk ruimte voor is. Vorige week werd duidelijk dat zo'n 55.000 nog te bouwen woningen in Oost-Brabant voorlopig niet kunnen worden aangesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer dat wel kan.
Ook bedrijven lopen tegen het volle stroomnet aan. Zij moeten soms lang wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting en kunnen daardoor niet altijd uitbreiden. Ook scholen en zorginstellingen kunnen met het tekort aan ruimte te maken krijgen.
Dit zijn de negen kritieke plekken
De crisisaanpak richt zich als eerste op:
- Eindhoven Noord
- Eindhoven West
- Etten-Leur
- Helmond Zuid
- Oss
- Den Bosch Noord
- Tilburg Noord
- Uden, twee verschillende delen van het stroomnet
Het zijn niet automatisch de plekken waar bedrijven het langst moeten wachten op een aansluiting. De negen gebieden zijn gekozen omdat de risico's voor het elektriciteitsnet daar volgens Enexis het grootst zijn.
De speciale samenwerking tussen onder meer het Rijk, de provincie, netbeheerders en de Brabantse regio's duurt in eerste instantie twaalf maanden. Daarna bekijken de betrokken partijen welke vervolgstappen nog nodig zijn.
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