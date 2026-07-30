Enexis ziet wachtlijst voor stroomaansluitingen verder oplopen

Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet oplopen, ondanks forse investeringen in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die het bedrijf donderdag presenteerde. Enexis is onder meer verantwoordelijk voor het stroomnet in Brabant.

Enexis investeerde in de eerste helft van dit jaar 1,1 miljard euro in de uitbreiding van het stroomnet. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee kwam extra capaciteit beschikbaar, maar volgens de netbeheerder is dat niet genoeg om de groeiende vraag bij te benen.

Alleen bouwen niet genoeg

"Alleen bouwen is niet genoeg", stelt Enexis. Volgens het bedrijf moet er veel meer worden ingezet op flexibiliteit, bewustwording en creatieve oplossingen om de problemen op het volle stroomnet aan te pakken.

Eerder deze week werd bekend dat Enexis ook een lening van 500 miljoen euro krijgt van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat geld is bedoeld voor de uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in onder meer Brabant.