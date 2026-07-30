Enexis ziet wachtlijst voor stroomaansluitingen verder oplopen
Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet oplopen, ondanks forse investeringen in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die het bedrijf donderdag presenteerde. Enexis is onder meer verantwoordelijk voor het stroomnet in Brabant.
Enexis investeerde in de eerste helft van dit jaar 1,1 miljard euro in de uitbreiding van het stroomnet. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee kwam extra capaciteit beschikbaar, maar volgens de netbeheerder is dat niet genoeg om de groeiende vraag bij te benen.
Alleen bouwen niet genoeg
"Alleen bouwen is niet genoeg", stelt Enexis. Volgens het bedrijf moet er veel meer worden ingezet op flexibiliteit, bewustwording en creatieve oplossingen om de problemen op het volle stroomnet aan te pakken.
Eerder deze week werd bekend dat Enexis ook een lening van 500 miljoen euro krijgt van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat geld is bedoeld voor de uitbreiding, verzwaring en vernieuwing van het stroomnet in onder meer Brabant.
Nieuwe regels
In april maakte Enexis al bekend dat het stroomnet in sommige delen van Nederland zo vol zit dat er op korte termijn geen extra capaciteit beschikbaar is.
Sinds 1 juli gelden bovendien nieuwe regels. Netbeheerders reserveren geen capaciteit meer voor nieuwe woningen, kleine bedrijven en laadpalen. Die kunnen alleen nog worden aangesloten als er daadwerkelijk ruimte beschikbaar is op het stroomnet.
Volgens Enexis zorgt dat voor onrust, vooral onder huishoudens, kleine ondernemers en gemeenten.
Meer aanvragen
De netbeheerder zag in de afgelopen maanden ook een sterke stijging van het aantal aanvragen voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. In aanloop naar de nieuwe regels kwamen er twee keer zoveel aanvragen binnen van kleinverbruikers.
Het totaal aantal aanvragen op de wachtlijst is nu opgelopen tot 11.128. Uit de cijfers blijkt verder dat de winst van het bedrijf licht is gedaald: van 192 miljoen euro vorig jaar naar 185 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar.
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