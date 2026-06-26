Brabants stroomnet op slot: ook nieuwe woningen op wachtlijst vanaf 1 juli

Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag 1 juli in heel Brabant op slot. Dan belanden ook alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst. Dat laat Enexis weten. Eerder moesten aanvragen voor zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al wachten. “Er komt een periode van wachten voor iedereen”, vertelt woordvoerder Maartje Vermeer van netbeheerder Enexis.

De netcongestiekaart van Brabant, de kaart waarop je kunt zien op welke plekken het stroomnet vol is, kleurt op dit moment vrijwel helemaal rood. Tot 1 juli houdt Enexis altijd een klein stukje van het elektriciteitsnet gereserveerd voor kleinverbruikers, bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen, een zwaardere aansluiting in de meterkast of voor nieuwe kleinere bedrijven. Maar door nieuwe regels kan dat vanaf woensdag niet meer. Organisaties of instanties die maatschappelijk gezien van cruciaal belang zijn krijgen voortaan voorrang. Het gaat dan om zogenoemde 'congestieverzachters' als grote batterijen, en vitale functies zoals ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven en brandweerkazernes. Aansluitingen voor nieuwe huizen of uitbreidingen in de meterkast voor bijvoorbeeld een (zwaardere) inductiekookplaat of laadpaal aan huis moeten dan achteraan in de prioriteitenrij aansluiten. Ze krijgen nog wel voorrang op bedrijven zonder prioriteit.

"Kleinverbruikers zijn lange tijd beschermd geweest."

Die nieuwe regels gaan grote gevolgen hebben voor nieuwbouwprojecten of verzwaringen die vanaf 1 juli worden ingediend. “Kleinverbruikers zijn lange tijd beschermd geweest. Nu ga je gewoon zien dat dat gaat stoppen met als gevolg dat ze, net als bedrijven, op een wachtlijst komen te staan”, vertelt Maartje Vermeer van Enexis. Aanvragen voor nieuwbouw of verzwaring komen daardoor zeker drie maanden op de wachtlijst te staan, maar waarschijnlijk nog veel langer. Netbeheerders TenneT en Enexis moeten nog gaan uitrekenen of er op bepaalde plekken toch nog wat ruimte te vergeven is. De resultaten worden in september of oktober verwacht. Tot die tijd belanden alle nieuwe aanvragen op de stapel. Ondertussen gaan de uitbreidingen van het elektriciteitsnet door, maar dat is voor de langere termijn. “De hoop is natuurlijk dat er op veel plekken vanuit onze berekeningen en die van TenneT toch nog ruimte te vergeven is. Maar het eerlijke verhaal is natuurlijk wel dat consumenten in congestiegebieden op een wachtlijst komen.”

"Het kan op sommige plekken wel eens jaren gaan duren voordat kleinverbruikers geholpen kunnen worden.”

Vermeer: “Het kan zijn dat het op bepaalde plekken mee gaat vallen. Maar op andere plekken kan het wel eens jaren gaan duren voordat kleinverbruikers geholpen kunnen worden. We geven mensen dan ook het advies zelf te controleren of ze toch meer kunnen halen uit hun huidige aansluiting.” Maar voor inwoners en bedrijven in delen van het midden en oosten van de provincie ziet het er slecht uit. “We weten één ding zeker: in de regio’s Eindhoven, Helmond, Tilburg en Uden komt op korte termijn geen capaciteit meer beschikbaar. Ook niet na de nieuwe berekeningen. Daar is het net van Enexis vol.” Staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei stelde afgelopen maandag nog voor om meer risico’s te nemen met het elektriciteitsnet in de Brainportregio. Ook wordt er gewerkt aan een crisisaanpak. Daarmee moeten er versnelde oplossingen komen zodat plannen voor nieuwbouw in de regio grotendeels door kunnen gaan en de economische groei van de Brainportregio niet afgeremd wordt. Hier lees je alle verhalen over het Brabantse stroomnet.

Op deze plekken zijn sowieso voorlopig geen nieuwe aansluitingen mogelijk Het gaat om (delen van) deze plaatsen waar na 1 juli sowieso geen aansluitingen meer vergeven worden, ook niet na de herberekeningen: Bernheze, Maashorst, Boekel, Helmond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Someren, Eindhoven, Veldhoven, Wintelre, Eersel, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Vught, Oss, Den Bosch en Sint-Michielsgestel.