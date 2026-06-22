Overvol stroomnet: Den Haag wil meer risico nemen zodat huizenbouw door kan

Meer risico's nemen met het elektriciteitsnet, zodat de Brainportregio niet helemaal op slot hoeft. Dat is een voorstel van Staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei voor de zware netcongestie (een soort file op het elektriciteitsnet). Den Haag gaat helpen met het maken van een crisisaanpak. Daarmee moeten er versnelde oplossingen komen zodat plannen voor nieuwbouw in de regio grotendeels door kunnen gaan en de economische groei van de Brainportregio niet afgeremd wordt.

De Brainportregio moet het voorbeeld volgen van Flevoland, Gelderland en Utrecht die eerder al volledig op slot gingen. "Die aanpak heeft ervoor gezorgd dat er daar geen totale aansluitstop kwam", vertelt De Bat. Niet helemaal toevallig bracht de staatssecretaris maandag een bezoek aan de Automotive Campus in Helmond. Op die plek wordt door onder meer DENS gewerkt aan de ontwikkeling van megagrote batterijen. "Dat is een van de manieren om de netcongestie te verzachten: met batterijen. Waarschijnlijk gaat er her en der batterijcapaciteit in de regio toegevoegd worden." Geen voorrang meer

De nood is hoog in grote delen van Brabant, zeker ook in de Brainportregio. Het elektriciteitsnet gaat vanaf 1 juli in delen van de regio helemaal op slot. Zelfs het plaatsen van een laadpaal zit er voorlopig niet meer in. Maar ook voor bedrijven die willen uitbreiden of voor toekomstige nieuwbouwprojecten staat het sein vanaf 1 juli op rood. Zij komen allemaal op de wachtlijst en moeten wachten totdat het net is uitgebreid. Tot nu toe werd er door Enexis altijd een klein stukje van het beschikbare elektriciteitsnet gereserveerd voor woningbouw. Maar door nieuwe regels kan dat per 1 juli niet meer. Organisaties of instanties die maatschappelijk gezien van cruciaal belang zijn krijgen voortaan voorrang. Nieuwe aansluitingen voor nieuwbouwwoningen of laadpalen moeten dan achteraan in de prioriteitenrij aansluiten. Ze krijgen nog wel voorrang op bedrijven zonder prioriteit.