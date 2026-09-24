Gemeente en provincie trekken portemonnee voor Automotive Campus

De gemeente Helmond en de provincie gaan ruim 60 miljoen euro uitgeven om volledig eigenaar te worden van de Automotive Campus in Helmond. Het is een flinke uitgave voor Helmond, maar de gemeenteraad ging woensdagavond akkoord. Op de campus zitten bedrijven, onderzoekers en opleidingen bij elkaar met het doel om te innoveren op het gebied van de automotive industrie.

De campus is nu nog deels van een bedrijf uit Veghel, maar de gemeente en de provincie willen meer controle over wat er op de campus gaat gebeuren en wie er allemaal komt te zitten. Ook willen ze voorkomen dat de campus in buitenlandse handen valt. Sinds 2022 zijn ze daarom in gesprek met elkaar om de aandelen van het bedrijf over te nemen. De gemeente en de provincie hadden al een deel en worden nu helemaal eigenaar. Op de campus staan zeven gebouwen, waarin bedrijven, onderzoekers en opleidingen zitten op het gebied van automotive. Op de campus werken en leren bijna tweeduizend mensen.

De Automotive Campus is volgens de gemeente Helmond een belangrijke plek in Nederland. Veel hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland hebben de campus al bezocht, geeft ze aan. “We lopen met deze campus voor. Vanuit de regio, het land en Europa wordt er met interesse naar gekeken. We willen meer nadruk leggen op die innovatieve component en op een sterkere verbinding met het onderwijs. Daarmee verwachten we meer startende en groeiende bedrijven te trekken”, zegt wethouder Theo Manders.

"Het is een nationale topvoorziening die we verder willen laten groeien."