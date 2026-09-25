Dit is hoe het Brabantse wijnjaar verliep: 'Een vloek en een zegen'
Nu het plukseizoen voor Brabantse wijnboeren in volle gang is, wordt het tijd om de balans op te maken. Was het een goed wijnjaar voor Brabant? "Jazeker", zegt wijnboerin Monique van der Goes. Maar wel met een kanttekening.
Wie denkt dat wijn alleen maar is weggelegd voor de Provence of Georgië, mag zich nog eens achter de oren krabben. Goed, Zuid-Limburg heeft misschien een streepje voor, met mergelgronden en zonnige heuvels. Maar ook in Brabant kun je mooie wijnen maken.
Experimenteren met wijn
Het is iets meer een uitdaging op onze zandgronden. Die houden water en voedingsstoffen wat minder goed vast. "Maar we zitten hier nauwelijks aan regels vast. Dus je kunt hier tenminste nog experimenteren", vertelt Monique van der Goes van wijngaard Dassemus in Chaam.
Samen met haar partner Ron begon ze een wijngaard. "Als een soort dertigersdilemma", lacht ze. Jaren later werken ze volledig biodynamisch aan hun eigen wijnen. Geen klassieke druivenrassen, geen bestrijdingsmiddelen. Ze laten de natuur en de grond zo veel mogelijk met rust. De afzet gaat nu nog vooral naar de Randstad. Daar zijn ze actiever bezig met bio. "Maar ik verwacht dat dat in Brabant nog wel gaat komen", zegt Monique.
Regels voor het maken van wijn
Wie wijn wil maken in Frankrijk, kan zijn borst nat maken voor een flinke set regels. Chardonnay mag niet zomaar chardonnay heten, champagne mag alleen uit de Champagnestreek komen en daarvoor mogen bovendien alleen bepaalde druivenrassen worden gebruikt.
In Brabant zijn die tradities en regels een stuk minder strikt. Als de ene druivensoort voor een witte wijn niet goed werkt, kan een wijnmaker het seizoen daarop relatief eenvoudig een andere proberen. Dat biedt ruimte voor experimenten en innovatie.
Van heel nat naar heel droog
De grond vindt ze niet zo boeiend. "Zand is prima. Niet heel goed, niet heel slecht", legt ze uit. "Het zijn vooral de extremen die het hier moeilijk maken." Daarmee doelt ze op de grote verschillen tussen periodes van veel neerslag en langdurige droogte.
Toen wijngaard Dassemus aan het avontuur begon, waren ze vooral bezig met het afvoeren van water. Druiven houden namelijk niet van natte voeten. "Twintig jaar later zijn we vooral bezig met het vasthouden van water, omdat het zo droog is. Je gaat van het ene uiterste naar het andere."
Klimaatverandering
Die droogte en klimaatverandering zijn een vloek én een zegen voor wijnboeren in Brabant. Ons klimaat verandert, waardoor de provincie steeds warmer wordt. Maar de extremen worden ook groter. "Hagelstenen? Die zijn funest voor je druiven, natuurlijk", zegt Monique.
Tegelijkertijd hadden de warmte en de droogte van dit jaar ook voordelen. Sterker nog: voor wijnboeren pakte dat juist goed uit. Ook Gilbert Sweep van Wijngaard de Santspuyt in Etten-Leur kijkt tevreden terug op het seizoen. "Het was droog en er waren veel zonuren, dus dit was zeker een goed jaar. Weinig wespen, mooie suikergehaltes en een mooie afrijping."