Dit is hoe het Brabantse wijnjaar verliep: 'Een vloek en een zegen'

Nu het plukseizoen voor Brabantse wijnboeren in volle gang is, wordt het tijd om de balans op te maken. Was het een goed wijnjaar voor Brabant? "Jazeker", zegt wijnboerin Monique van der Goes. Maar wel met een kanttekening.

Wie denkt dat wijn alleen maar is weggelegd voor de Provence of Georgië, mag zich nog eens achter de oren krabben. Goed, Zuid-Limburg heeft misschien een streepje voor, met mergelgronden en zonnige heuvels. Maar ook in Brabant kun je mooie wijnen maken.

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Experimenteren met wijn

Het is iets meer een uitdaging op onze zandgronden. Die houden water en voedingsstoffen wat minder goed vast. "Maar we zitten hier nauwelijks aan regels vast. Dus je kunt hier tenminste nog experimenteren", vertelt Monique van der Goes van wijngaard Dassemus in Chaam.

Samen met haar partner Ron begon ze een wijngaard. "Als een soort dertigersdilemma", lacht ze. Jaren later werken ze volledig biodynamisch aan hun eigen wijnen. Geen klassieke druivenrassen, geen bestrijdingsmiddelen. Ze laten de natuur en de grond zo veel mogelijk met rust. De afzet gaat nu nog vooral naar de Randstad. Daar zijn ze actiever bezig met bio. "Maar ik verwacht dat dat in Brabant nog wel gaat komen", zegt Monique.

Regels voor het maken van wijn Wie wijn wil maken in Frankrijk, kan zijn borst nat maken voor een flinke set regels. Chardonnay mag niet zomaar chardonnay heten, champagne mag alleen uit de Champagnestreek komen en daarvoor mogen bovendien alleen bepaalde druivenrassen worden gebruikt. In Brabant zijn die tradities en regels een stuk minder strikt. Als de ene druivensoort voor een witte wijn niet goed werkt, kan een wijnmaker het seizoen daarop relatief eenvoudig een andere proberen. Dat biedt ruimte voor experimenten en innovatie.

Van heel nat naar heel droog

De grond vindt ze niet zo boeiend. "Zand is prima. Niet heel goed, niet heel slecht", legt ze uit. "Het zijn vooral de extremen die het hier moeilijk maken." Daarmee doelt ze op de grote verschillen tussen periodes van veel neerslag en langdurige droogte. Toen wijngaard Dassemus aan het avontuur begon, waren ze vooral bezig met het afvoeren van water. Druiven houden namelijk niet van natte voeten. "Twintig jaar later zijn we vooral bezig met het vasthouden van water, omdat het zo droog is. Je gaat van het ene uiterste naar het andere."