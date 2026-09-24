Anderhalf jaar strijd over bomen bij voetbalveld: gemeente gaat snoeien

Na anderhalf jaar lijkt er een oplossing te zijn voor de voetballers van vv Brabantia in Eindhoven. De bomen langs twee van hun velden houden deels het licht van de lichtmasten tegen, wat trainen in de avonden moeilijk maakt. De gemeente wilde volgens de club eerder niet van snoeien weten, maar donderdag kreeg de club het verlossende antwoord: er gaat tóch (beperkt) gesnoeid worden.

De verlichting bij de voetbalvelden moet in dit jaargetijde ’s avonds weer aan. Bij vv Brabantia ontstaan er op het veld enorme vlekken van schaduw die veroorzaakt worden door de lange takken van de bomen. “We zien bijna niks", zegt bestuurslid Peter Kruizinga. Hij wijst naar de takken: "Die hangen bijna 4,5 meter binnen het veld. Je kunt hier niet fatsoenlijk voetballen. Overdag zijn onze bomen prachtig, maar bij de avondtrainingen zien we niet alles wat we willen zien. Die takken kunnen ook afbreken.” Peter is bijna dagelijks op de club te vinden. En hij is al met al zo'n anderhalf jaar bezig geweest om bij de gemeente aan te geven dat er iets moet gebeuren. "Het is te gek voor woorden dat wij hier de huur betalen, de lampen aandoen en dan niets zien. De energierekening krijgen we uiteraard ook.”

Hij klaagde eerder bij Omroep Brabant en na het verschijnen van een artikel kwam de gemeente maandagavond met eigen ogen kijken wat er speelt.

De schaduw op het veld (foto: Peter Kruizinga).

Bij de verschillende lichtmasten moet je even goed kijken waar de lamp is gebleven. Ze zijn verstopt tussen het groen, zo heeft de gemeente ook kunnen zien. “Het bezoek heeft opgeleverd dat we de bomen op korte termijn beperkt laten snoeien”, laat een gemeentewoordvoerder weten. “Waarbij we rekening houden met de gezondheid van de boom." Het snoeien gaat ’s avonds plaatsvinden, zodat meteen het effect te zien is. “En zodat er geen onnodige takken worden verwijderd”, zegt de woordvoerder. “Op welk moment dit precies gedaan wordt, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer.”

De takken hangen meters boven het veld (foto: Rogier van Son).

Peter is blij, maar helemaal zonder zorgen is hij nog niet. Het is een tijdelijke oplossing. De bomen gaan nog groter worden. "Voor de toekomst is het niet gewaarborgd dat we in de volle verlichting kunnen voetballen. Misschien ligt de oplossing in andere verlichting." De gemeente laat weten inderdaad naar een structurele oplossing te zoeken. "Zoals het verplaatsen van de verlichting, zodat er goed gevoetbald kan blijven worden én we zorgdragen voor de gezondheid van de bomen."

De lichtmast zit tussen de de takken verstopt (foto: Rogier van Son).