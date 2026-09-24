Kinderen leren van Marloes voor zichzelf op te komen en ze zijn geslaagd

Buitengesloten worden, vervelende opmerkingen of online pesten. Het zijn situaties waar veel kinderen mee te maken krijgen. Marloes van Tetering heeft een lokaal aan huis in Waalwijk waar kinderen na schooltijd samenkomen. Daar leren ze, ook in de Week tegen Pesten, hoe ze steviger in hun schoenen kunnen staan.

Op tafel in het lokaal liggen drie kaarten met daarop ‘eens’, ‘oneens’ en ‘twijfel’. Een van de vijf kinderen leest een stelling voor. Bijvoorbeeld: “Sommige jongeren vragen er zelf om, om buitengesloten te worden.” De kinderen mogen bepalen bij welk kaartje ze de stelling vinden passen. Daarna gaan ze met elkaar in gesprek over de onderwerpen. Isa (11) is een van de kinderen die meedoet: “We zijn aan het kijken wat je doet in bepaalde situaties. Kom je op voor iemand of laat je het gewoon achter je? Daar hebben we het over.” Samen met een groepje begon Isa voor de zomervakantie bij Marloes. Aan de hand van oefeningen probeert Marloes kinderen klaar te stomen voor de middelbare school. Het uitgangspunt in de lessen is vooral dat de kinderen weten wie ze willen zijn. “Ze zijn hartstikke zoekend in een nieuwe groep. Met wie wil ik wel en niet meebewegen? In het werkboekje dat ik gebruik, komen vijf of zes pubers voor die steeds terugkomen en dezelfde dingen meemaken. Ze hebben allemaal een ander karakter en de kinderen in mijn les kunnen zich dan met hen identificeren.”

Isa is blij dat ze de training heeft gevolgd. Bij een oefening liggen de cijfers 1 tot en met 10 op de grond. De kinderen mogen zelf uitkiezen bij welk cijfer ze staan en dat symboliseert hoe sterk ze zich nu voelen. Isa geeft zichzelf een negen en weet inmiddels hoe ze reageert op vervelende situaties. “Ik zou er iets van zeggen of naar de juf of meester gaan. Hiervoor durfde ik dat niet te doen. Maar hoe meer je er over leert, hoe meer je het durft te doen.”

Marloes heeft een eigen adviesbureau dat zich richt op het adviseren van gemeenten, scholen en ouders over (cyber)pesten (foto: Wilco Zonneveld).

Marloes heeft een eigen adviesbureau dat zich richt op het adviseren van gemeenten, scholen en ouders over (cyber)pesten. In haar praktijk hoort ze verschillende verhalen. “Het kunnen verhalen zijn die al heel lang spelen. Kinderen die al jaren buitengesloten worden of over wie vervelende opmerkingen worden gemaakt.” Maar het kan ook om iets gaan dat ineens, heel plotseling, gebeurt. “Bijvoorbeeld een filmpje dat is gemaakt en doorgestuurd. Dat kan zo'n grote impact op een kind hebben, ook al ging het daarvoor goed.”

Pesten in cijfers Volgens Stop Pesten Nu wordt 17 tot 19 procent van de kinderen op de basisschool gepest. Gemiddeld zijn dat vier leerlingen in een klas. Op het voorgezet onderwijs wordt zo’n tien procent van de kinderen gepest. De Week tegen Pesten wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Het thema dit jaar is: ‘Een plek voor iedereen! Toch?’. De week tegen Pesten duurt nog tot en met 25 september.