Joy (13) doodsbang door TikTok-trend: ‘Ik ben zijn volgende slachtoffer'

Doodsbang is de 13-jarige Joy* uit Veghel. Ze is zo bang omdat ze via TikTok met de trend ‘Cat in the Hat’ in verband is gebracht. Op griezelige nepbeelden van het kinderboekpersonage worden plekken genoemd waar de kat met zijn wit-rode hoed zou verschijnen. Op een van die video’s wordt Joy genoemd als ‘het volgende slachtoffer’. Via privéberichten krijgt ze vervolgens bedreigingen binnen. “Dat was heel bedreigend.”

Op TikTok is de ‘Cat in the Hat’ te zien in Veghel op een bankje bij Snackbar Jopie, vlak bij het huis van Joy. De beelden gaan rond op TikTok en via privéberichten, die Omroep Brabant heeft gelezen. komen serieuze dreigementen binnen. "Ik ga naar je vriendin toe en die gaat er vanavond aan", is één van die berichten. En vervolgens staat er: "Jij bent het volgende slachtoffer." Verwijzing naar dodelijk ongeluk Zeeland

Het is maandagavond als Joy de TikTok-video ziet. “In één van de video’s stond dat 0413 (Veghel, red) niet meer veilig is. Ik vond dat natuurlijk eng”, vertelt ze in een interview met Omroep Brabant. “Daarna begon hij mij privé te appen.”

Uitteg over de Cat in the Hat-trend Het begon allemaal eind juni 2026 op TikTok, scènes uit de film (2003) werden bewerkt tot duistere en enge memes. Dat liep al snel uit de hand toen AI-beelden en -video’s werden gemaakt waarin de kat ‘s nachts bij huizen, scholen en op straat rondliep. De beelden zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Sinds augustus ontstaat er wereldwijd regelmatig onrust doordat in berichten gedreigd wordt en echte namen, scholen of steden genoemd worden. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk waarschuwde de politie eerder al. En een wijkagent in Almere waarschuwt dat de nepbeelden kinderen en jongeren kunnen laten schrikken en voor angst kunnen zorgen.

Joy krijgt via een privébericht een foto van haar huis toegestuurd, inclusief huisnummer. Een stroom van dreigende berichten volgt. ‘Pas maar op’, ‘jij bent de volgende’ en ‘Ik zie je morgenavond’, leest onze verslaggever in de privéchat van Joy. En dan worden de berichten grimmiger. Het anonieme-account verwijst naar het dodelijke ongeluk in Zeeland waarbij twee jongens van 15 uit Veghel en Uden om het leven kwamen. “Dat waren mijn eerste slachtoffers in 0413”, schrijft het anonieme account.

Joy durft niet naar school

“Ik was op dat moment echt doodsbang”, vertelt Joy. Diezelfde avond staat de politie nog op de stoep. “Ze schrokken wel”, zegt de moeder van Joy. “Ze hebben namens de politie een bericht naar het TikTok-account gestuurd. ‘Politie hier, weet dat je strafbaar bent’. De volgende dag is het account verwijderd.” Het zijn maar nepbeelden. Een grap, zou je kunnen denken. Maar zo voelt dat voor Joy en haar moeder allerminst. “Dit is geen grap en pesterijtje, dit is een serieuze bedreiging”, stelt de moeder van Joy. Het laat flinke sporen achter bij Joy en haar moeder. Een dag na de stroom aan dreigementen blijft het 13-jarige meisje binnen, ze durft niet naar school. “Je weet niet wie het is, dat is angstig.” Een paar dagen later schrikt ze nog steeds snel en durft ze ook nog niet naar de plek waar op TikTok een beeld van de ‘Cat in the Hat’ op het bankje zat in haar woonwijk te zien is. Wie zit erachter?

Ondanks dat de rust is teruggekeerd gaan Joy en haar moeder volgende week toch nog aangifte doen bij de politie. Ze vermoeden dat afzender een tiener is die bij Joy op school zit. “Maar ik heb echt geen idee wie.” Op het Fioretti College heeft het fenomeen 'Cat in the Hat' volgens rector Barbara Baelemans de volle aandacht. “We hebben natuurlijk oog voor alle leerlingen. We hebben dit fenomeen met alle mentoren besproken. Zodat ze alert zijn. We kijken hoe we de leerlingen kunnen helpen als ze zich hierdoor bijvoorbeeld niet lekker in hun vel voelen." Inmiddels is het TikTok-account van Joy afgeschermd zodat niemand haar ongevraagd een privébericht kan sturen. *Joy is een gefingeerde naam. De identiteit van het 13-jarige meisje en haar moeder zijn bekend bij de redactie.