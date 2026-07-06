Dodelijk ongeluk Zeeland: slachtoffer deelde al eens beelden van joyriding

Eén van slachtoffers van een dodelijk ongeluk in Zeeland, heeft op sociale media al eens video's geplaatst van joyriding. Zijn account is inmiddels offline. Bij het ongeluk kwamen zondagmorgen twee 15-jarige jongens uit Uden en Veghel om het leven.

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Uit een post op social media blijkt dat een van de slachtoffers al eens eerder betrapt werd op het rijden in een auto. Hij schreef daarover op sociale media dat hij er gewoon mee door zou gaan. 'Ik heb kkr veel schijt', aldus een bericht op TikTok. Bekenden van de jongens wisten dat een van de 15-jarigen wel eens autoreed, zo vertelde een meisje zondag tegen Omroep Brabant. Zij maakte zich al zorgen. "Hij pakte wel vaker stiekem de auto van zijn ouders. Ik zei gisteren nog tegen hem: stop daar nu eens mee, straks gaat het een keer fout", aldus het meisje.

De auto waarin ze zaten, botste tegen een boom aan de Boekelsedijk en vatte vlam. Er was geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. Geen strafrechtelijk onderzoek

De politie bevestigt dat de auto van een familielid was en dat er geen toestemming was om het voertuig mee te nemen. Er wordt geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar het ongeluk, omdat de inzittenden om het leven zijn gekomen. Uit respect voor nabestaanden doet de politie geen verdere uitspraken over hoe het ongeval kon gebeuren. De jongens zaten op het Fioretti College in Veghel. Daar is maandagmiddag een herdenkingsbijeenkomst in de aula van de school. Leerlingen krijgen de ruimte om hun gevoelens te delen, vertelde directeur Barbara Baelemans maandagochtend tegen Omroep Brabant. Een van de jongens speelde voetbal bij Blauw Geel '38 in Veghel. Op de website van de club wordt de jongen herdacht. Op de plek van het ongeluk is het maandag een komen en gaan van familie, vrienden en bekenden van de jongens. Vol ongeloof worden er bloemen gelegd en kaarsen gebrand op de plek waar het zondagochtend gruwelijk misging.