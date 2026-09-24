113-borden op Merwedebrug mogen er niet komen, gemeente moet verder zoeken

Er mogen geen borden ter voorkoming van zelfdoding worden geplaatst op de Merwedebrug. Rijkswaterstaat geeft geen toestemming uit vrees dat de zogenoemde 113-borden automobilisten kunnen afleiden. De gemeente Altena moet nu op zoek naar nieuwe plekken.

Suïcidepreventie De gemeenteraad van Altena nam in maart een motie aan om definitief 113-borden bij de Merwedebrug te plaatsen. Die borden verwijzen naar het telefoonnummer dat een luisterend oor biedt aan mensen die denken aan zelfdoding. Volgens de gemeente is dit onderdeel van een bredere aanpak van suïcidepreventie.

Politieke partijen in de gemeenten Altena en Gorinchem dringen al langer aan op preventieve maatregelen bij de Merwedebrug. Aanleiding zijn meerdere suïcidepogingen.

De 113-borden worden al een tijd gebruikt door ProRail. De spoorbeheerder plaatste eerder 113-borden bij risicovolle spoorweglocaties. Het afgelopen jaar nam het aantal zelfmoordpogingen op de aangepakte locaties met 45 procent af.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat van 113 Zelfmoordpreventie of telefonisch op 113 of 0800-0113 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar).

Rijkswaterstaat wil vanuit het oogpunt van verkeerveiligheid geen borden bij de brug. "Op de brug zelf willen we geen 113-borden laten plaatsen om te voorkomen dat weggebruikers worden afgeleid", laat een woordvoerder weten.

Borden moeten er komen

Volgens de wegbeheerder speelt dit minder een rol langs de fietspaden. “Daarom hebben we gevraagd aan de gemeente om met concrete voorstellen voor locaties op de fietspaden te komen.”

Altena laat deze week in een brief aan de raad weten dat samen met de gemeente Gorinchem en Stichting 113 naar nieuwe plekken langs de fietspaden wordt gezocht. Als Rijkswaterstaat instemt met de voorgestelde locaties, wil Altena de borden nog in het vierde kwartaal van 2026 plaatsen.