Man (30) aangehouden na dodelijk ongeluk op A4 bij Steenbergen

Een 30-jarige man uit Zierikzee is donderdagochtend kort na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen aangehouden. Bij dat ongeluk kwam in de nacht van woensdag op donderdag een 74-jarige man om het leven. De aangehouden man bestuurde de auto die volgens de politie als eerste achterop een vrachtwagen botste.

Door die eerste botsing kwam de vrachtwagen op de vluchtstrook terecht. Daar botste vervolgens een tweede auto achterop de vrachtwagen . In die auto zaten een 74-jarige man en een 71-jarige vrouw uit Borsele in Zeeland. De man overleed, de vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Waarom de man precies is aangehouden, kan de politie donderdagmiddag nog niet delen.

Politie doet onderzoek

Na het ongeluk kwamen meerdere ambulances, een traumahelikopter en verschillende brandweerwagens naar de A4. De politie zette de plek van het ongeluk af met schermen en deed onderzoek. De snelweg was tussen Dinteloord en Steenbergen richting Bergen op Zoom de hele nacht afgesloten en ging rond negen uur donderdagochtend weer open.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Ook de betrokkenheid van de aangehouden 30-jarige man bij het ongeluk wordt nog onderzocht.