Bezorgde huisarts vindt gehoor bij minister maar sluit rechtszaak niet uit

Huisarts Stefan van Rooijen uit Asten kijkt positief terug op zijn gesprek met minister van Volksgezondheid Sophie Hermans. Samen met collega-huisarts Alja Sluiter overweegt hij de staat aan te klagen, omdat zij vinden dat de overheid te weinig doet om kinderen gezond te houden. Donderdag gingen de twee bij de minister langs om hun zorgen te bespreken: "Ze erkent dat de gezondheidsdoelen concreter moeten worden, maar wil eerst onderzoek doen."

Van Rooijen vindt het erg fijn dat de minister mee wil denken. "Dat was de afgelopen drie keer dat we in Den Haag zijn geweest om hierover te praten niet het geval. De vorige kabinetten vonden dat de gezondheid van kinderen vooral een eigen verantwoordelijkheid is." De huisartsen denken daar anders over. Zij vinden dat de overheid meer moet doen om kinderen te beschermen tegen bijvoorbeeld ongezonde voeding en vapes. Van Rooijen ziet in zijn praktijk steeds vaker jongeren met obesitas, diabetes of een vapeverslaving. "De jongste is 8 jaar oud. Ze hebben last van vermoeidheid of geheugenproblemen." Volgens de artsen is het daarom tijd voor maatregelen vanuit de overheid.

Geen nieuwe wetgeving

Over de manier waarop dat moet gebeuren, sprak het duo met Sophie Hermans. Volgens Van Rooijen maakte zij tijdens het gesprek duidelijk dat ze niet gelooft in nieuwe wetgeving. "Ze gaf aan dat je dan te veel bezig bent met het opstellen van regels, terwijl ze liever over wil gaan op actie. Voordat dat kan, is volgens haar wel verder onderzoek nodig." De minister wil volgens de huisarts gaan onderzoeken of het mogelijk is om de rol van gemeenten concreter te maken. "Gemeenten zouden meer doelen kunnen krijgen. Denk aan het beperken van fastfoodzaken of vapewinkels in de buurt van scholen", legt Van Rooijen uit. Of dat juridisch mogelijk is, moet alleen wel worden onderzocht. Toch kijkt de huisarts ook met gemengde gevoelens terug op zijn bezoek aan Den Haag. "We hadden gehoopt dat we de plannen echt concreet konden gaan maken, maar dat is niet aan de orde gekomen", zegt hij. Gaan ze de staat nog aanklagen?

De twee huisartsen hebben met de minister afgesproken de komende tijd met elkaar in gesprek te blijven. Ondertussen onderzoeken hun advocaten of de overheid voldoet aan de rechten van het kind. "Als blijkt dat de overheid daarin tekortschiet, of onvoldoende doet om kinderen te beschermen, dan sluiten we een rechtszaak tegen de staat nog altijd niet uit."