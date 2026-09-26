Nicole maakte klompen voor Elton John: 'Uit de hand gelopen hobby'

Nicole van Aarle uit Aarle-Rixtel runt haar eigen klompenbedrijf, terwijl haar vader zei dat er geen boterham mee te verdienen was. Ze maakte zelfs klompen voor heel bekende mensen, zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende. Ook koningin Máxima maakte kennis met haar rolschaatsklompen. Haar familie maakt al generaties lang klompen.

Je moet vooral heel creatief zijn om het te redden in het vak, vindt Nicole. Ze maakt kekke klompjes met een hak, een klomp in de vorm van een voetbalschoen met noppen, een hippe sneaker of een paar knalroze rolschaatsklompen. "Je kunt er echt van alles mee maken. Zo oubollig zijn klompen niet. Ik vind dat we er best trots op mogen zijn. Ik probeer dat uit te stralen." Nicole had eerst een heel andere carrière. Ze werkte bij defensie en bij de politie. "Maar dat was het toch niet. Ik wilde klompen maken. Mijn vader zei dat er geen boterham mee te verdienen was. Ik zei: dat zien we dan wel weer. Ik ben in een antikraakpand begonnen."

"Het is blijven oefenen, oefenen, oefenen."

Nu werkt Nicole vanuit een grote loods en een winkeltje dat tot de nok toe vol staat met klompen van allerlei pluimage. "Het is een uit de hand gelopen hobby."

Nicole werkt met de hand en een paar machines. Ze doet ongeveer drie uur over een paar klompen. Om haar bedrijf rendabel te maken, doet ze er ook een heleboel activiteiten bij: workshops, demonstraties en opdrachten voor bedrijven. Nicole moest veel leren en oefenen om het vak onder de knie te krijgen, ook al komt ze uit een echte klompenmakersfamilie. Haar overgrootvader, opa en vader waren klompenmakers. "Het gaat om houtherkenning, dat je het goede hout hebt", zegt ze. "En je moet het mes leren kennen. Met een groot mes maak je de buitenkant van de klomp. Dat is blijven oefenen, oefenen, oefenen."

Nicole is misschien wel de enige vrouwelijke klompenmaakster van Nederland. "Voor zover ik weet zijn er geen andere vrouwen die ze echt maken. Vrouwen in de klompenbusiness zijn van oudsher meer bezig met beschilderen bijvoorbeeld. Dat ze echt maken, dat kom je weinig tegen."

De werkplek van klompenmaakster Nicole van Aarle (foto: Alice van der Plas).

Sterk hoef je niet te zijn, al krijgt een beginner volgens Nicole wel de nodige spierpijn. "Je moet gewoon goed werktuig hebben. Flink scherp." De klompenmaakster heeft zichzelf nog nooit echt verwond. "Niet met klompenmaken in ieder geval", lacht ze. "Ik heb natuurlijk weleens een sneetje gehad, maar nooit iets ernstigs."

"Mijn vader heeft zijn urn al klaarstaan: twee zelfgemaakte klompen waar de as in moet komen."