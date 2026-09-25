Brandweer Moerdijk mag en kan binnenkort meer en iedereen profiteert

Het was jarenlang een van de meest speciale brandweerkazernes van Brabant. De post op industrieterrein Moerdijk. Ooit opgezet na de verwoestende ramp bij Chemiepack. Maar het was ook een brandweerkorps dat alleen mocht uitrukken voor branden en andere incidenten om de hoek. Aan die gekke situatie komt een eind.

Woonboulevard Frustrerend natuurlijk. "Want we hadden nogal wat natuurbranden dit jaar en grote branden. Toen kwam in het voorjaar die enorme brand op de woonboulevard in Waalwijk. Mijn schuimblusvoertuig op Moerdijk mocht niet eens weg! De vergunning zou overtreden worden", zegt Trijselaar.

Met het tekeningetje laat ze zien hoe zeer de brandweerlieden van Moerdijk gebonden zijn aan het industrieterrein. Ze mogen nooit te ver weg gaan bij de 400 bedrijven op Moerdijk. Simpelweg vanwege afspraken. En omdat bedrijven meebetalen aan de kazerne. Publiek-private-samenwerking, zoals dat officieel heet. Ze werken vanuit een stichting.

Met pen krabbelt Jolanda Trijselaar een kleine cirkel op een notitieblok. Jolanda is de brandweercommandant in Midden- en West-Brabant en directeur van de Veiligheidsregio.

Blusauto

Schuimblusvoertuigen kunnen in één keer heel veel water en schuim op een brand spuiten. Vijf keer meer water zit er in dan in een gemiddelde bluswagen. Er zijn er niet zo veel van. Ze staan in Tilburg en Breda. En Moerdijk. Maar die van Moerdijk moet dus in de buurt van het industrieterrein blijven.

Dat is ooit zo afgesproken. Na de verwoestende brand bij Chemiepack in 2011 zagen bedrijven dat er soms veel meer hulp nodig is dan de omliggende brandweerposten in Moerdijk-dorp, Zevenbergen en Klundert kunnen bieden. De bedrijven wilden maar al te graag geld steken in een eigen kazerne. Dichtbij, 24 uur paraat en met beroepskrachten. Die kazerne kwam er. "Hij werd echt heel snel uit de grond gestampt", zegt Trijselaar.

Regels

Zwaar materieel, zoals een schuimbluswagen waar tienduizend liter water in kan. Een speciale wagen voor industriebranden. Maar de brandweerlieden bleven gebonden aan de regels: hou het industrieterrein in zicht.

Daar komt verandering in. De kazerne wordt straks volledig uit overheidsgeld betaald, zodat de rest van de regio er ook nog wat aan heeft. In de begroting van de veiligheidsregio wordt een bedrag genoemd van 893.000 euro extra kosten, uit het eigen brandweerbudget.

Alarm

Op 1 januari gaat de kazerne volledig over in publieke handen. En dat betekent dat bij groot alarm de wagens overal naar toe mogen: van Oisterwijk tot Ossendrecht, Werkendam tot Baarle Nassau of nog verder.

En minstens zo belangrijk: het gaat niet ten koste van de brandweerzorg op het industrieterrein. Als de kazerne leeg is en het duurt wat langer voor de brandweerlieden terugkeren, worden extra mensen opgeroepen om de post te bemannen, her-bezetten heet dat. Om altijd hulp te kunnen bieden, mocht er op het industrieterrein iets fout gaan.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk is erg te spreken over de verandering. Want nog meer gemeenten profiteren mee. De hulpverlening krijgt extra slagkracht. "Risico's worden kleiner", zegt hij.