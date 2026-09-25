Man mishandelt vrouw en videobelt ondertussen met ex: cel en tbs

De 32-jarige Kader B. uit Tilburg heeft donderdag drie jaar cel gekregen voor het mishandelen van een man een vrouw. Ook krijgt B. van de rechtbank in Breda tbs opgelegd, omdat de kans dat B. opnieuw de mist in zal gaan groot is.

Waren het bizarre verkrachtingen of alleen maar spel? Die vraag stond centraal in de zaak tegen de Tilburger. B. werd ervan verdacht dat hij begin 2024 een man en een vrouw had verkracht en mishandeld in zijn huis aan de Griegstraat in Tilburg. De rechtbank volgde donderdag de eis van het Openbaar Ministerie en sprak hem vrij van de verkrachtingen van de man en de vrouw. Volgens de rechters is daarvoor onvoldoende bewijs. Wel staat vast dat Kadir B. beide slachtoffers heeft mishandeld. Zo kreeg een man die bij hem over de vloer kwam tijdens de mishandeling een blote voet in zijn mond geduwd. Later werd hij opnieuw toegetakeld en belandde hij met een gebroken neus in het ziekenhuis.

Ook een vrouw werd slachtoffer van het geweld van de Tilburger. Nadat zij een grote hoeveelheid alcohol en drugs had gebruikt, voerde B. seksuele handelingen met haar uit. Ondertussen videobelde B. haar ex en riep hij “Ik neuk jouw kind zijn moeder." Eigen belangen op de eerste plaats

De rechtbank rekent het Kadir zwaar aan dat hij alleen maar oog heeft gehad voor zijn eigen belangen. "Hij heeft grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers en op geen enkele manier verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen." Ook tijdens de zitting toonde B. volgens de rechters geen inzicht in zijn handelen. De mishandeling heeft op de man "een onuitwisbare indruk" achtergelaten en de manier waarop B. het vrouwelijk slachtoffer behandelde zorgde voor "een zeer beangstigende situatie". Dat B. daarna ook nog vernielingen in het appartement waar zij woonde heeft aangebracht, wegen de rechters extra zwaar mee. Persoonlijkheidsstoornis

Omdat uit onderzoek van deskundigen blijkt dat Kadir B. kampt met een persoonlijkheidsstoornis en de kans op herhaling groot is, krijgt hij ook tbs. Een langdurige, gedwongen behandeling is volgens de rechtbank noodzakelijk om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.