Zo check je of je te veel huur betaalt voor je studentenkamer
Elke maand 100 of zelfs 200 euro te veel betalen voor een studentenkamer. Het komt in Brabant regelmatig voor. Maar hoe weet je eigenlijk of jouw kamer te duur is? En belangrijker: wat kun je doen als dat zo blijkt te zijn?
Veel studentenkamers die in Brabant worden aangeboden zijn te duur. Dat blijkt uit onderzoek van Argos. In Tilburg en Breda gold dat voor ongeveer twee op de drie onderzochte kamers, in Eindhoven voor bijna de helft. Gemiddeld ging het om 136 tot 189 euro per maand te veel.
Dat verbaast Evy Kras, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), niet. Studenten kloppen geregeld bij de Housing Hotline van de vakbond aan omdat ze twijfelen over hun huur. "Er is een kamertekort, dus studenten denken al snel: dit zal wel kloppen. Maar er zijn gewoon regels over hoe duur jouw kamer mag zijn."
Eerst meten
Hoeveel je maximaal voor een kamer mag betalen, hangt onder meer af van de grootte en van de voorzieningen die je deelt met huisgenoten. Met de Huurprijscheck voor kamers van de Huurcommissie kun je dat zelf controleren.
"Zorg dat je een rolmaat of meetlint en andere gegevens over je kamer bij de hand hebt", adviseert een woordvoerder van de Huurcommissie. Na het invullen zie je wat volgens het puntensysteem de maximale kale huur is.
Hier kun je terecht
LSVb: geeft studenten advies, kan meekijken met de Huurprijscheck en je doorverwijzen als je hulp nodig hebt.
Huurcommissie: kan officieel beoordelen of je huurprijs klopt en bepalen dat je huur omlaag moet.
Gemeente: houdt toezicht op verhuurders en kan sinds 2025 ook optreden tegen een te hoge huur. Ook ongewenst verhuurgedrag, zoals intimidatie, kun je er melden. De gemeente kan bijvoorbeeld waarschuwen of een boete opleggen, maar bepaalt niet wat jouw huurprijs precies moet zijn. Dat doet de Huurcommissie.
Huurteam: in sommige gemeenten kun je gratis hulp krijgen van een huurteam. Dat werkt vaak samen met of in opdracht van de gemeente. Het kan je huur controleren, helpen bij contact met je verhuurder en je ondersteunen bij een procedure bij de Huurcommissie.
Vind je het lastig om de check zelf in te vullen? Dan kan de LSVb helpen. "Als mensen bellen en denken: ik weet het niet, dan vullen we hem samen met hen in", zegt Kras.
In actie komen
Blijkt uit de check dat je te veel betaalt? Dan maakt het uit hoelang je er al woont. Woon je er korter dan zes maanden, dan kun je de Huurcommissie meteen vragen om je huurprijs te beoordelen. Krijg je gelijk, dan kan de huur met terugwerkende kracht omlaag en kun je geld terugkrijgen.
Woon je er langer dan zes maanden? Vraag dan eerst je verhuurder schriftelijk om de huur te verlagen en stuur de puntentelling mee. Werkt de verhuurder niet mee, dan kun je alsnog naar de Huurcommissie.
Dat heeft een flinke kans van slagen. Bij zaken over kamers kreeg de huurder in 2025 in 65 procent van de gevallen gelijk, meldt de Huurcommissie. "Ook als je denkt: ik ga over een half jaar toch verhuizen, is het een goed idee om het te checken", zegt Kras. "Je kunt best nog veel geld terugkrijgen."
Je kunt een te hoge huur ook melden bij de gemeente. Die kan een verhuurder die zich niet aan de regels houdt bijvoorbeeld een waarschuwing of boete geven.
Nog op zoek
Ook als je nog op zoek bent naar een kamer, is het volgens Kras slim om vooraf te kijken wat kamers ongeveer mogen kosten. Zo herken je sneller een te hoge huurprijs. Tegelijk weet ze dat studenten door het kamertekort niet altijd kieskeurig kunnen zijn. "Die luxe hebben we niet allemaal. Het is gewoon lastig."
Lijkt een kamer te duur? Dan kun je de verhuurder erop aanspreken of een melding doen bij de gemeente. Neem je de kamer toch? Ook na het tekenen van het huurcontract kun je de huurprijs nog door de Huurcommissie laten beoordelen.