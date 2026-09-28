Zo check je of je te veel huur betaalt voor je studentenkamer

Elke maand 100 of zelfs 200 euro te veel betalen voor een studentenkamer. Het komt in Brabant regelmatig voor. Maar hoe weet je eigenlijk of jouw kamer te duur is? En belangrijker: wat kun je doen als dat zo blijkt te zijn?

Veel studentenkamers die in Brabant worden aangeboden zijn te duur. Dat blijkt uit onderzoek van Argos. In Tilburg en Breda gold dat voor ongeveer twee op de drie onderzochte kamers, in Eindhoven voor bijna de helft. Gemiddeld ging het om 136 tot 189 euro per maand te veel. Dat verbaast Evy Kras, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), niet. Studenten kloppen geregeld bij de Housing Hotline van de vakbond aan omdat ze twijfelen over hun huur. "Er is een kamertekort, dus studenten denken al snel: dit zal wel kloppen. Maar er zijn gewoon regels over hoe duur jouw kamer mag zijn." Eerst meten

Hoeveel je maximaal voor een kamer mag betalen, hangt onder meer af van de grootte en van de voorzieningen die je deelt met huisgenoten. Met de Huurprijscheck voor kamers van de Huurcommissie kun je dat zelf controleren. "Zorg dat je een rolmaat of meetlint en andere gegevens over je kamer bij de hand hebt", adviseert een woordvoerder van de Huurcommissie. Na het invullen zie je wat volgens het puntensysteem de maximale kale huur is.

Hier kun je terecht LSVb: geeft studenten advies, kan meekijken met de Huurprijscheck en je doorverwijzen als je hulp nodig hebt. Huurcommissie: kan officieel beoordelen of je huurprijs klopt en bepalen dat je huur omlaag moet. Gemeente: houdt toezicht op verhuurders en kan sinds 2025 ook optreden tegen een te hoge huur. Ook ongewenst verhuurgedrag, zoals intimidatie, kun je er melden. De gemeente kan bijvoorbeeld waarschuwen of een boete opleggen, maar bepaalt niet wat jouw huurprijs precies moet zijn. Dat doet de Huurcommissie. Huurteam: in sommige gemeenten kun je gratis hulp krijgen van een huurteam. Dat werkt vaak samen met of in opdracht van de gemeente. Het kan je huur controleren, helpen bij contact met je verhuurder en je ondersteunen bij een procedure bij de Huurcommissie.