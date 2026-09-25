Van eerste nachtvorst naar 30 graden: bijzonder begin van de herfst

De herfst is officieel nog maar net begonnen maar de voorspellingen doen het lijken alsof de zomer weer zijn intrede gaat doen. Je kan je jas gerust aan de kapstok laten hangen: volgende week gaan de temperaturen zelfs richting de 30 graden.

Vrijdag ziet het er volgens de weerman al prachtig uit. "Het was wel een frisse ochtend: in heel Brabant was het ruim onder de tien graden en in het oosten van de provincie heeft het zelfs een graadje gevroren aan de grond."

Daarmee is de eerste grondvorst van het najaar gemeten. "Dat is toch wel bijzonder, want we krijgen een hele mooie nazomerdag", zegt Lafeber. "De zon schijnt flink vandaag en er is vrijwel geen bewolking in de middag. Een strakblauwe lucht, met aangename temperaturen van 20 graden in het westen tot 23 in Eindhoven." Daar kunnen we ook vanavond nog van genieten: het wordt een mooie nazomeravond.

"Zaterdag kan het weer wat tegenvallen", vervolgt Lafeber. "Er is dan iets meer bewolking en er valt misschien een spatje lichte regen of motregen. Het is met 20 of 21 graden wel vrij warm." Zondag komt de zon weer volop tevoorschijn. Met een graad of 22 en matige wind vanuit het zuiden wordt het volgens de weerman wederom een hele mooie dag.

Misschien had je 'm al opgeborgen, maar voor volgende week kan je je korte broek alvast uit de kast halen. "Maandag is een beetje een 'overgangsdag'. Dan trekt er een zogenaamd warmtefront over de provincie heen en valt er nog een enkele bui. Het is al wel een graadje of 24 met weinig wind en geregeld zon."

Dinsdag en woensdag wordt het écht zomer. "De temperaturen stijgen naar de 28 en 29 graden. Het wordt zonnig met enkele wolkenvelden en weinig wind uit zuidelijke richting. We kunnen ons op gaan maken voor een hele warme periode."