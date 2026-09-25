Dodelijk ongeval op A4: verdachte reed onder invloed van drugs
Een 30-jarige man die donderdag is aangehouden na een dodelijk ongeval op de A4 bij Steenbergen, wordt ervan verdacht dat hij onder invloed reed van drugs. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij een ernstige aanrijding heeft veroorzaakt.
De 30-jarige man uit Zierikzee is donderdagochtend aangehouden. Uit een eerste speekseltest is gebleken dat hij onder invloed van drugs reed.
Er is een aanvullende bloedtest gedaan om die uitslag officieel te bevestigen. De uitslag van die test is vrijdag nog niet bekend. De man is donderdagmiddag vrijgelaten maar is nog steeds verdachte.
Vrouw (71) gewond
Bij het ongeluk op de A4 bij Steenbergen kwam in de nacht van woensdag op donderdag een 74-jarige man om het leven. De aangehouden man bestuurde een auto die volgens de politie als eerste achterop een vrachtwagen botste.
De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht waarna de 74-jarige automobilist met zijn auto achterop de vrachtwagen botste. De bestuurder uit Borsele kwam om het leven, een 71-jarige vrouw raakte gewond bij het ongeval.
De snelweg tussen Dinteloord en Steenbergen ging de hele nacht dicht voor onderzoek. Donderdagochtend rond negen uur ging de snelweg pas weer open.
Bekijk hier de beelden van het ongeval: