Dodelijk ongeval op A4: verdachte reed onder invloed van drugs

Een 30-jarige man die donderdag is aangehouden na een dodelijk ongeval op de A4 bij Steenbergen, wordt ervan verdacht dat hij onder invloed reed van drugs. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij een ernstige aanrijding heeft veroorzaakt.

De 30-jarige man uit Zierikzee is donderdagochtend aangehouden. Uit een eerste speekseltest is gebleken dat hij onder invloed van drugs reed.

Er is een aanvullende bloedtest gedaan om die uitslag officieel te bevestigen. De uitslag van die test is vrijdag nog niet bekend. De man is donderdagmiddag vrijgelaten maar is nog steeds verdachte.