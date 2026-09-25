Lunenburg in Loosbroek stopt na ruim 115 jaar als evenementenlocatie

Na ruim 115 jaar stopt Lunenburg Events & More in Loosbroek als evenementenlocatie. De eigenaren hebben de panden verkocht aan een projectontwikkelaar die er huizen wil bouwen. De laatste evenementen zijn naar verwachting in januari 2028.Lunenburg Events & More in Loosbroek gaat stoppen als evenementenlocatie. De panden zijn verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil bouwen. De laatste evenementen worden naar verwachting in januari 2028 gehouden.

De eigenaren, broer en zus Rob en Bianca Lunenburg, zeggen tegen DTV Nieuws dat ze verschillende mogelijkheden voor de toekomst van de zaal hebben onderzocht. Uiteindelijk kozen ze voor woningbouw. Volgens hen is de evenementenmarkt de afgelopen jaren veranderd. Dat is een belangrijke reden om met Lunenburg te stoppen.

Van dorpscafé tot feestzaal

Lunenburg begon ruim 115 jaar geleden als een klein dorpscafé en groeide uit tot een bekende evenementenlocatie. In de loop der jaren waren er veel grote feesten en evenementen.

Voorlopig blijft de zaal nog open. De eigenaren plannen de komende tijd de laatste evenementen in. In januari 2028 gaat de zaal op slot.

Andere bedrijven blijven bestaan

Zaal Kerkzicht en Høken & Hakselen horen niet bij de verkoop. Die bedrijven blijven bestaan, benadrukken de eigenaren. Verschillende evenementenconcepten die nu bij Lunenburg worden georganiseerd, verhuizen naar andere plekken.

Rob Lunenburg blijft ook actief als adviseur voor festivals en bedrijven in de evenementenbranche. In een bericht bedanken de eigenaren medewerkers, bezoekers, samenwerkingspartners en inwoners van Loosbroek voor hun steun.