Mirte en Tom-Jan moesten hun speciaalbiercafé Steck sluiten nog voordat het officieel open was

De tafels en grote pullen bier blijven voorlopig leeg in het eet- en speciaalbiercafé aan de Vijfsprong. Het is stil in de zonovergoten biertuin. "Het is verschrikkelijk jammer", vertelt Mirte van der Sanden, terwijl ze in een lege zaak staat. "We hadden lekker willen knallen, maar helaas. Ik maak me zorgen over hoelang dit nog gaat duren."

Hoe anders was dat een paar weken geleden. Op 5 februari ging de zaak 'stilletjes' open, om alvast even proef te draaien. "Het sloeg heel erg aan en liep lekker. We zagen de toekomst rooskleurig in", vertelt Tom-Jan Brekelmans.

Ik weet niet of we dit nog maanden vol kunnen houden.

Totdat half maart ineens de persconferentie kwam: alle horeca moest binnen een uur dicht. Mirte: "Dan moet je ineens je gasten wegsturen. Het was bizar om de deur al te moeten sluiten, terwijl we officieel nog niet eens open waren." Ook het driedaagse openingsfeest van afgelopen weekend, viel in het water.

Nauwelijks buffer

"Het zijn spannende tijden. We hebben totaal nog geen tijd gehad om een financiële buffer op te bouwen", weet Mirte. "We hebben flinke investeringen gedaan." Zo zijn de bar en de biertuin compleet vernieuwd. "Ik weet niet of we dit nog maanden vol kunnen houden."

Ondertussen probeert het stel er maar het beste van te maken. "Het maakt ons ook creatief. We verkopen nu bierpakketjes en bordspellen. Vanaf dit weekend gaan we ook maaltijden verkopen." De twee krijgen al steun uit de buurt. "We hebben veel lieve mailtjes gehad. Of mensen die nu al cadeaubonnen kopen, voor als we weer open kunnen."

We gaan ons hier doorheen slaan. Opgeven is geen optie.

Het is de eerste keer dat de twee een bedrijf starten. "Het blijkt wel een heel slechte timing", zegt Mirte. Al jarenlang dromen ze van een eigen zaak. Ze werden zelfs verliefd in de bar waar ze allebei werkten: Stoffel. Na zestien jaar stopte café Langeboom. "We hadden dit pand altijd al op het oog." Tom-Jan en Mirte twijfelden dan ook geen moment en namen het over.

Ondanks alles, hebben de twee geen spijt. Tom-Jan: "We gaan ons hier doorheen slaan. Opgeven is geen optie."

Als ludieke actie heeft het stel een screensaver geplaatst. Zo kun je virtueel toch een beetje in hun bar zijn:

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

'Boetes voor kinderen van twaalf jaar na overtreden coronamaatregelen'

LIVE: Omroep Brabant Radio gooit de lijnen open, bel nu met Guus Meeuwis!

Beste juf geeft nu les vanuit huis: ' Je leert kinderen op een andere manier kennen'

Deze video legt uit waarom de lockdown nodig is: