LIVEBLOG CORONAVIRUS: bijzondere dag op Omroep Brabant radio met veel bekende Brabanders

Ook deze vrijdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van allerlei nieuws rondom het coronavirus uit de provincie en daarbuiten. Zo stopt Mexico tijdelijk met het brouwen van Corona-bier. Op Omroep Brabant radio is het vandaag een bijzondere dag. Vanaf 6.00 uur schuift steeds een bekende Brabander aan om je door deze verwarrende tijden te leiden. Na acht uur is het de beurt aan Guus Meeuwis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is al een paar dagen stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis. 175 patiënten liggen op de intensive care.

In totaal heeft Covid-19 in ons land zeker 1.339 mensen het leven gekost. Er zijn 166 mensen overleden ten opzichte van gisteren.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

De Europese voetbalbond UEFA spreekt zich uit tegen het voortijdig beëindigen van de nationale voetbalcompetities. Volgens de Belgische tv-zender Sporza is er een mail gestuurd naar de diverse bonden waarin niet alleen wordt opgeroepen het seizoen indien mogelijk af te maken, maar ook sprake is van mogelijke sancties. Zo kan deelname aan de Europese toernooien mogelijk worden verboden. Onder meer de clubs Ajax, PSV en AZ spraken zich gisteren uit voor het beëindigen van de competitie in Nederland.

Er is informatie dat afrekeningen in het criminele circuit worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dat komt doordat straten nu leger zijn, en bijvoorbeeld een politiehelikopter een vluchtauto makkelijker opmerkt. "De pakkans is nu groter", zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs in De Telegraaf.

De Mexicaanse brouwerij Grupo Modelo stopt tijdelijk met het brouwen van Corona-bier en andere merken. Dit omdat het brouwen van bier door de overheid in Mexico als niet-essentieel wordt gezien bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

Een bijzondere dag vandaag op Omroep Brabant Radio. Vanaf 6.00 uur schuift steeds een bekende Brabander aan om je door deze verwarrende tijden te leiden. John de Bever gooide vanochtend vroeg de lijnen open. Na acht uur is het de beurt aan Guus Meeuwis.