PSV wil net als Ajax een punt zetten achter het seizoen

“Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. "Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer."

Ajax gaf woensdag al aan te willen stoppen. Naast PSV gaf ook AZ donderdag aan er zo over te denken. De drie clubs zullen dan ook samen optrekken richting de KNVB.

Coronacrisis

Door de coronacrisis ligt het voetbal al weken stil. Woensdag werd bekend dat het mogelijk is om het seizoen in het betaald voetbal te verlengen tot begin augustus. Die verloren tijd mag van de UEFA en de KNVB ingehaald worden in juni, juli en tot 3 augustus. Dat zien de drie clubs dus niet zitten.

LEES OOK: Van Brabantse voetbalsupporters mag het seizoen voorbij zijn

Ook de supportersverenigingen van PSV, Willem II, RKC en NAC hebben aangegeven dat het seizoen wat hen betreft beëindigd kan worden. In de ogen van de supporters is het heel simpel: gezondheid gaat boven voetbal.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.