Ed (83) en Gina (92) genezen samen als door een 'godswonder' van corona: 'Zo blij, zo opgelucht'

Tijd om afscheid te nemen was er bijna niet, die maandag 16 maart. Gina (92) was er erg slecht aan toe en en moest naar het ziekenhuis. Terwijl de ambulance vertrok, bleef Ed (83) thuis in Ulvenhout achter. Ook hij was op dat moment hartstikke ziek door het coronavirus. "Het afscheid was het allermoeilijkste moment. Zie ik haar ooit nog terug, vroeg ik me af." Maar inmiddels is het bejaarde echtpaar herenigd én genezen. Ed en Gina overleefden samen COVID-19.

Terug naar de laatste zaterdag van februari. In Brabant zijn dan net de allereerste Nederlandse coronabesmettingen vastgesteld. Maar het leven ziet er nog heel anders uit dan nu. Van de term social distancing hebben we nog nooit gehoord en het komt nog niet in ons op om wc-papier te gaan hamsteren.

Ook Ed en Gina maken zich totaal nog niet druk om het coronavirus en gaan die avond samen naar een feestje. "Het was de verjaardag van iemand die maar eens in de vier jaar jarig is, op 29 februari. De jarige werd zestig. Er waren ongeveer vijftig gasten."

Positieve coronatest

Drie dagen later wordt Ed ziek: "Hoofdpijn, hoesten, druk op mijn buik. Algehele malaise eigenlijk." Nog eens twee dagen later wordt hij door de GGD getest op corona. En hij test positief. "Wij waren een van de eerste patiënten. Ik had het daarom zo 1-2-3 niet gedacht. Ik schrok er wel even van, ja. Maar echt beangstigend vonden we het op dat moment nog niet. Brabant was toen net op het punt dat er gezegd werd: schud maar geen handen. Maar meer maatregelen waren er eigenlijk nog niet. Wel zijn we meteen samen in quarantaine gegaan."

Er worden in de dagen die volgen meer mensen ziek, die hetzelfde verjaardagsfeestje hebben bezocht. Ook Gina, de vrouw van Ed, blijkt besmet met het coronavirus. "Bij haar ging het heel snel, zij is ook wat ouder. Ze at en dronk al snel bijna niet meer. Er was een moment waarop ze zei: laat mij maar wegglippen. Het was behoorlijk heftig."

'Zie ik haar ooit nog terug?'

16 maart. Met Gina gaat het helemaal niet goed. "Er zat nog maar weinig leven in. Ze viel af en toe ineens weg. Toen heb ik de GGD gebeld en gezegd: help, ik zie het niet meer zitten." Uitgedroogd en met een longonsteking wordt Gina opgenomen in het Amphia Ziekenhuis.

Wat dan gebeurt, omschrijft Ed als een 'godswonder'. Gina knapt zienderogen op. "Ze was meteen aan een infuus gelegd en het ging al heel snel beter." Het herstel verloopt zelfs zo voorspoedig, dat Gina vier dagen later alweer ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Ed vertelt: "Mijn dochter mocht haar niet ophalen, die was ook besmet. Uiteindelijk is een kleindochter van ons haar in het ziekenhuis gaan ophalen."

En zo kon Ed zijn Gina thuis weer in de armen sluiten: "Het was een emotioneel weerzien, met dikke tranen, net zoals bij het afscheid." Maar dit keer vloeiden de tranen van geluk. "We zijn zo blij, zo opgelucht. Het is echt een wonder dat wij er samen zo doorheen gekomen zijn."

Ed zelf is weer bijna de oude. En ook Gina knapt goed op, Ze slaapt op het moment dat haar man Omroep Brabant telefonisch te woord staat. "Toen ze net thuis was, sliep ze driekwart van de dag. Voorzichtig heb ik haar weer aan het eten en drinken gekregen. Nu slaapt ze nog een uur of drie per dag." Beiden hebben inmiddels een negatieve coronatest ondergaan, het virus is dus echt geweken.

'Blijf binnen!'

Als ervaringsdeskundige roept Ed iedereen op om de maatregelen die er nu inmiddels wél zijn, op te volgen. Ook als het vanaf zondag buiten twintig graden is. "Blijf binnen, of in elk geval op afstand van elkaar. Hou je aan die regels!"

Van levensbelang, want niet iedereen heeft het geluk van Ed en Gina. Hoewel de ervaring voor het stel bijzonder ingrijpend was, kan Ed het allemaal alweer een beetje relativeren. "Als je nu op tv ziet: mensen die zo plotseling overlijden en de familie die er dan niet bij kan zijn, dat is natuurlijk veel erger dan wat wij hebben meegemaakt."