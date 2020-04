Een mooi weekend en toch thuisblijven: gemeenten en natuurorganisaties rekenen op gezond verstand

“We monitoren waar dat nodig is en de burgemeester zal nog een oproep doen om preventief thuis te blijven”, zegt Mark Doedijns van de gemeente Heusden.

Met het mooie weer in het vooruitzicht stijgt ook de bezorgdheid dat we, ondanks alle waarschuwingen, dit weekend toch massaal de natuur in trekken. Bij Natuurmonumenten Midden-Brabant worden ze echter niet zo zenuwachtig. “Op alle toegangswegen hebben we tijdelijke info paneeltjes staan met daarop de regels en de oproep om je daaraan te houden.”

Het Brabants Landschap heeft bij natuurgebieden bordjes opgehangen met de tekst: ‘Zoek een andere plek in de buurt als het hier te druk is.'

Biesbosch blijft open

De gemeente Altena met in de achtertuin het Nationaal Park de Biesbosch neemt ook geen extra maatregelen. “We zetten geen natuurgebieden af en er is geen extra toezicht in die gebieden. Daar is geen aanleiding voor.” Het zelfde geluid is te horen bij die andere Biesboschgemeente Drimmelen.

“We weten dat onze watersportvereniging de coronaregels strikt hanteert. Bij de jachthavens zijn de sanitaire voorzieningen gesloten en kan dus niet overnacht worden. We gaan er ook van uit dat de mensen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.” De burgemeester van Drimmelen zal in een video op Facebook de oproep doen om thuis te blijven.

Ondanks de coronacrisis blijft de Biesbosch met inachtneming van de regels toegankelijk

De Corona Actieteams in Oosterhout, die zaterdag voor het eerst op pad gaan, bestaan uit ambtenaren die ook een ‘toezichthoudende rol’ hebben gekregen. “Deze teams gaan met inwoners en ondernemers het gesprek aan, informeren hen en denken mee over hoe zij zich aan de richtlijnen van het RIVM kunnen houden”, zegt burgemeester Mark Buijs. Ook zijn de teams in het leven geroepen om boa’s te ontlasten.

“Daardoor kunnen we meer boa-koppels vormen en dus meer diensten draaien. Dat is heel fijn, want onze boa’s draaien nu al dubbele diensten”, zegt burgemeester Mark Buijs. Hij verwacht dat de boa’s met respect worden behandeld, zodat ze hun werk goed kunnen doen: “Ze werken keihard voor de veiligheid van de inwoners en spreken hen aan op hun gedrag als zij de richtlijnen niet volgen.”

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Weer minder nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Brabantse ziekenhuizen: buikpijn, diarree en pijn op de borst kunnen wijzen op coronabesmetting

Vorige week in Brabant 80 procent meer sterfgevallen dan normaal

Deze video legt uit waarom de lockdown nodig is: